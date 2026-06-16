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В Минске прошла церемония гашения почтовой марки "25-летие ШОС"

Церемония гашения почтовой марки "25-летие Шанхайской организации сотрудничества" состоялась в Минске.

Ее выпустило в обращение Министерство связи и информатизации. Тираж - 12 тыс. экземпляров. Проект реализован во взаимодействии с Министерством иностранных дел Беларуси.

Как было отмечено, почтовая марка служит средством сохранения исторической памяти. Церемония в Минске стала частью масштабного комплекса мероприятий, которые проходят на пространстве стран ШОС к юбилейной дате.

Как отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства, за 2 года в качестве члена ШОС страна участвовала во многих мероприятиях организации и сама не раз становилась инициатором и организатором встреч и форумов под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.

Разделы:

ПолитикаМинск

Теги:

почтовая маркаШОС