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В Минске прошла церемония гашения почтовой марки "25-летие ШОС"
Автор:Редакция news.by
Церемония гашения почтовой марки "25-летие Шанхайской организации сотрудничества" состоялась в Минске.
Ее выпустило в обращение Министерство связи и информатизации. Тираж - 12 тыс. экземпляров. Проект реализован во взаимодействии с Министерством иностранных дел Беларуси.
Как было отмечено, почтовая марка служит средством сохранения исторической памяти. Церемония в Минске стала частью масштабного комплекса мероприятий, которые проходят на пространстве стран ШОС к юбилейной дате.
Как отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства, за 2 года в качестве члена ШОС страна участвовала во многих мероприятиях организации и сама не раз становилась инициатором и организатором встреч и форумов под эгидой Шанхайской организации сотрудничества.