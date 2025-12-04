В Минске прошло заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства

Минск и Москва активно формируют пул проектов союзных программ на 2027-2029 годы. Эти и другие актуальные союзные вопросы сегодня обсудили в Минске.

В нашей столице прошло заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. В повестке - порядка 20 вопросов, в том числе злободневный для многих белорусов: как быть на связи в России?

Направления интеграции - заседание группы высокого уровня Совмина Союзного государства

Последнее в нынешнем году заседание Группы высокого уровня - это традиционное время итогов в торговле и экономике в целом, проектной работе, определении стратегии и тактики на перспективу. Участники подчеркивают: на финише - разработка конкретных направлений, но это, скорее, детали. Принципиально подходы в союзной работе меняться не будут - все решения принимают в развитие единой промышленной политики, укрепления технологического суверенитета и продовольственной безопасности, единой транспортной системы, энергетики и туризма.

Группа высокого уровня оперирует цифрами для понимания: как развивается интеграция?

Судя по последнему плану до 2027 года, выполнено уже порядка 40 % союзных задач. Идет верстка на следующие три года. Товарооборот с учетом санкционных реалий в целом впечатляет - 44 млрд долларов за неполный год, или почти 2 % роста. Услуги вообще на пике - плюс 17 %!

Беларусь и Россия будут выпускать товары Союзного государства

Группа высокого уровня дошлифовывает решения, которые нужны в развитии союзной работы. Так, сегодня принято, как скажут участники, принципиальное - у Беларуси и России теперь уже де-юре будет свой союзный товар.

графика товарооборот news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd9ac7d3-dbe8-4aa9-a077-a35fe2bc6d28/conversions/dee74745-67b5-4fcf-a624-42833f2e7ae1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd9ac7d3-dbe8-4aa9-a077-a35fe2bc6d28/conversions/dee74745-67b5-4fcf-a624-42833f2e7ae1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd9ac7d3-dbe8-4aa9-a077-a35fe2bc6d28/conversions/dee74745-67b5-4fcf-a624-42833f2e7ae1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd9ac7d3-dbe8-4aa9-a077-a35fe2bc6d28/conversions/dee74745-67b5-4fcf-a624-42833f2e7ae1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как его будут признавать? Все просто: если производство в России, белорусская доля в стоимости должна быть не меньше 25 %, и наоборот. Для производителей это доступ к госзакупкам, участие в программах господдержки и субсидирования, которые есть в обеих странах.

Леонид Рыжковский, замминистра промышленности Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091a9014-80af-4b9a-811b-dca6ab205b89/conversions/9e586200-3b2d-4099-8065-ab16ff014be3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091a9014-80af-4b9a-811b-dca6ab205b89/conversions/9e586200-3b2d-4099-8065-ab16ff014be3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091a9014-80af-4b9a-811b-dca6ab205b89/conversions/9e586200-3b2d-4099-8065-ab16ff014be3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091a9014-80af-4b9a-811b-dca6ab205b89/conversions/9e586200-3b2d-4099-8065-ab16ff014be3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Леонид Рыжковский, замминистра промышленности Беларуси:

"Это будут автобусы, грузовики, станочная продукция. У нас уже есть хорошие примеры - станки, там, где мы уже позиционируем как станок Союзного государства. И, соответственно, продукция микроэлектроники будет выбираться. Пилотные проекты мы будем реализовывать с 2026 года".

Создается Комитет по стандартизации Союзного государства

Еще одно решение - создание нового союзного органа - Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства.

Все документы уже разработаны. Нужно последнее слово, и оно за президентами. Так что ждут Высшего госсовета!

И с этого момента комитет начнет работу. Обещают, что противоречий между национальными и союзными стандартами не будет. Межгосударственные как раз и создают на базе национальных. Так что перестраивать работу не придется. Более того, несколько программ уже обкатано, еще ряд - в высокой степени готовности.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"Это станкостроение, стандарты на микроэлектронику. Мы выходим на утверждение этой программы. Это аддитивные технологии. Индустрия товаров для детства также в высокой степени готовности. Пищевая продукция - молочная, мясная".

Разблокировка белорусских сим-карт сразу при въезде в Россию

Согласован и злободневный для белорусов вопрос интернет-доступа при въезде в Россию. Ждать сутки, чтобы получить его в роуминге, теперь не нужно. Потерпеть всего ничего - до конца года обещают предоставить возможность разблокировки белорусских сим-карт сразу по приезде в страну-соседку. Сейчас в России - на финише испытания нового способа проверки абонентов - капчи. Он позволяет подтвердить, что номером пользуется реальный человек. Минск и Москва обсудили подключение наших граждан к этой системе сразу после ее полной готовности. Три из четырех крупнейших российских операторов все тесты уже прошли и заверяют: это работает!

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11c4292d-e543-48fc-815c-b07db29c1816/conversions/93b01049-c623-4a8d-b2bd-cbe0bbfb7a29-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11c4292d-e543-48fc-815c-b07db29c1816/conversions/93b01049-c623-4a8d-b2bd-cbe0bbfb7a29-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11c4292d-e543-48fc-815c-b07db29c1816/conversions/93b01049-c623-4a8d-b2bd-cbe0bbfb7a29-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11c4292d-e543-48fc-815c-b07db29c1816/conversions/93b01049-c623-4a8d-b2bd-cbe0bbfb7a29-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси:

"По прибытии на территорию Российской Федерации придет смс-сообщение со ссылкой на определенный ресурс. При переходе по этой ссылке появится капча. Чаще всего это картинка с набором цифр на цветном фоне, разноцветные цифры. Необходимо ввести их в специальное поле и нажать ввод. Если все правильно, услуги связи полностью восстанавливаются. В настоящее время в режиме тестирования имеются положительные результаты, подтверждающие, что это работает, просто пока она еще не запущена во всех сетях операторов".

Развитие пассажирских железнодорожных и авиаперевозок

А раз связь точно будет, белорусам и россиянам предлагают активнее путешествовать по Союзному государству. И для этого будут развивать трансграничные пассажирские железнодорожные и авиаперевозки.

Уже обещана третья пара ежедневных "Ласточек". Рассчитывают оперативно, уже с января, запустить прямые поезда Смоленск - Витебск и Смоленск - Орша.

В планах открытие новых авиамаршрутов. Из Минска полетим в Краснодар и Барнаул, Владикавказ, Волгоград и Омск, а еще Тюмень и Ростов-на-Дону.