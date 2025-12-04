3.74 BYN
В Минске прошло заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства
Минск и Москва активно формируют пул проектов союзных программ на 2027-2029 годы. Эти и другие актуальные союзные вопросы сегодня обсудили в Минске.
В нашей столице прошло заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. В повестке - порядка 20 вопросов, в том числе злободневный для многих белорусов: как быть на связи в России?
Направления интеграции - заседание группы высокого уровня Совмина Союзного государства
Последнее в нынешнем году заседание Группы высокого уровня - это традиционное время итогов в торговле и экономике в целом, проектной работе, определении стратегии и тактики на перспективу. Участники подчеркивают: на финише - разработка конкретных направлений, но это, скорее, детали. Принципиально подходы в союзной работе меняться не будут - все решения принимают в развитие единой промышленной политики, укрепления технологического суверенитета и продовольственной безопасности, единой транспортной системы, энергетики и туризма.
Группа высокого уровня оперирует цифрами для понимания: как развивается интеграция?
Судя по последнему плану до 2027 года, выполнено уже порядка 40 % союзных задач. Идет верстка на следующие три года. Товарооборот с учетом санкционных реалий в целом впечатляет - 44 млрд долларов за неполный год, или почти 2 % роста. Услуги вообще на пике - плюс 17 %!
Беларусь и Россия будут выпускать товары Союзного государства
Группа высокого уровня дошлифовывает решения, которые нужны в развитии союзной работы. Так, сегодня принято, как скажут участники, принципиальное - у Беларуси и России теперь уже де-юре будет свой союзный товар.
Как его будут признавать? Все просто: если производство в России, белорусская доля в стоимости должна быть не меньше 25 %, и наоборот. Для производителей это доступ к госзакупкам, участие в программах господдержки и субсидирования, которые есть в обеих странах.
Леонид Рыжковский, замминистра промышленности Беларуси:
"Это будут автобусы, грузовики, станочная продукция. У нас уже есть хорошие примеры - станки, там, где мы уже позиционируем как станок Союзного государства. И, соответственно, продукция микроэлектроники будет выбираться. Пилотные проекты мы будем реализовывать с 2026 года".
Создается Комитет по стандартизации Союзного государства
Еще одно решение - создание нового союзного органа - Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства.
Все документы уже разработаны. Нужно последнее слово, и оно за президентами. Так что ждут Высшего госсовета!
И с этого момента комитет начнет работу. Обещают, что противоречий между национальными и союзными стандартами не будет. Межгосударственные как раз и создают на базе национальных. Так что перестраивать работу не придется. Более того, несколько программ уже обкатано, еще ряд - в высокой степени готовности.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
"Это станкостроение, стандарты на микроэлектронику. Мы выходим на утверждение этой программы. Это аддитивные технологии. Индустрия товаров для детства также в высокой степени готовности. Пищевая продукция - молочная, мясная".
Разблокировка белорусских сим-карт сразу при въезде в Россию
Согласован и злободневный для белорусов вопрос интернет-доступа при въезде в Россию. Ждать сутки, чтобы получить его в роуминге, теперь не нужно. Потерпеть всего ничего - до конца года обещают предоставить возможность разблокировки белорусских сим-карт сразу по приезде в страну-соседку. Сейчас в России - на финише испытания нового способа проверки абонентов - капчи. Он позволяет подтвердить, что номером пользуется реальный человек. Минск и Москва обсудили подключение наших граждан к этой системе сразу после ее полной готовности. Три из четырех крупнейших российских операторов все тесты уже прошли и заверяют: это работает!
Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси:
"По прибытии на территорию Российской Федерации придет смс-сообщение со ссылкой на определенный ресурс. При переходе по этой ссылке появится капча. Чаще всего это картинка с набором цифр на цветном фоне, разноцветные цифры. Необходимо ввести их в специальное поле и нажать ввод. Если все правильно, услуги связи полностью восстанавливаются. В настоящее время в режиме тестирования имеются положительные результаты, подтверждающие, что это работает, просто пока она еще не запущена во всех сетях операторов".
Развитие пассажирских железнодорожных и авиаперевозок
А раз связь точно будет, белорусам и россиянам предлагают активнее путешествовать по Союзному государству. И для этого будут развивать трансграничные пассажирские железнодорожные и авиаперевозки.
Уже обещана третья пара ежедневных "Ласточек". Рассчитывают оперативно, уже с января, запустить прямые поезда Смоленск - Витебск и Смоленск - Орша.
В планах открытие новых авиамаршрутов. Из Минска полетим в Краснодар и Барнаул, Владикавказ, Волгоград и Омск, а еще Тюмень и Ростов-на-Дону.
И это уже не просто надежды, а реальный переговорный процесс, чтобы большую союзную работу почувствовали не только предприятия и бизнес, но и наши люди по обе стороны границы.