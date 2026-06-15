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В Минске пройдут переговоры глав МИД Беларуси и России

После переговоров с Президентом состоится встреча глав МИД Беларуси и России. В повестке - вопросы внешнеполитической координации в рамках евразийских интеграционных объединений и различных международных организаций.

Особое внимание министры уделят работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. В стороне не останутся вопросы противодействия санкционной и юридической агрессии коллективного Запада. Министры обсудят совместные шаги по защите финансового и технологического суверенитета Союзного государства.

Ожидается, что Максим Рыженков и Сергей Лавров в рамках переговоров также затронут формирование новой архитектуры безопасности в Евразии и разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Разделы:

Политика

Теги:

БеларусьпереговорыРоссияСергей Лавров