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В Пекине состоялась 20-я встреча секретарей совбезов стран - участниц ШОС
Продолжаются мероприятия в рамках встречи секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества.
Строгие архитектурные линии здания, но с восточной мягкостью в цвете внутри. Здесь все на грани. Без лишних слов, четко и по протоколу. Так прошла встреча зампредседателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна с секретарями совбезов стран - участниц ШОС.
Уже по официальной части мероприятия можно понять, что Китай председательствует в организации. В эти дни в Пекине проходит заседание секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества. И это уже 20 встреча.
Белорусскую делегацию возглавляет госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. И для Беларуси это участие в заседании уже в статусе полноправного участника ШОС.
Согласно официальной части, сначала господин Хань Чжэн лично поприветствовал каждого главу делегаций. Протокольная съемка, вспышки фотокамер, а для работы СМИ отведено лишь несколько минут.
После обеда основная часть заседания встречи секретарей советов безопасности ШОС. В эти дни в Пекине страны-единомышленники - 10 участников: Китай, Индия, Россия, Пакистан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Кыргызстан и, конечно, Беларусь.
Все объединены общим пониманием глобальных процессов, готовы конкретными делами и примером демонстрировать преимущества равноправного сотрудничества без диктата Запада. В 2024 году на встрече в Астане, когда Беларусь еще была в статусе наблюдателя, но страна уже громко заявляла о себе, обсуждалась обстановка в зоне ответственности ШОС.
Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что строго следуя уставным документам организации, страны-участники подтверждают свою неизменную приверженность укреплению международного мира и безопасности.