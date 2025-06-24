В Пекине состоялась 20-я встреча секретарей совбезов стран - участниц ШОС

Продолжаются мероприятия в рамках встречи секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества.

Строгие архитектурные линии здания, но с восточной мягкостью в цвете внутри. Здесь все на грани. Без лишних слов, четко и по протоколу. Так прошла встреча зампредседателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна с секретарями совбезов стран - участниц ШОС.



Уже по официальной части мероприятия можно понять, что Китай председательствует в организации. В эти дни в Пекине проходит заседание секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества. И это уже 20 встреча.



Белорусскую делегацию возглавляет госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. И для Беларуси это участие в заседании уже в статусе полноправного участника ШОС.

Согласно официальной части, сначала господин Хань Чжэн лично поприветствовал каждого главу делегаций. Протокольная съемка, вспышки фотокамер, а для работы СМИ отведено лишь несколько минут.