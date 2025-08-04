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В Совете Республики прошла двусторонняя встреча между Беларусью и Узбекистаном
Беларусь заинтересована углублять стратегическое сотрудничество с Узбекистаном. Об этом заявил 4 августа председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан Рахматуллой Назаровым, посвященной подготовке III Белорусско-узбекского женского форума.
По итогам мероприятия в 2024 году было заключено более 60 контрактов на сумму почти 50 млн долларов.
Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Мы планируем провести форум в режиме семи секционных заседаний, которые будут посвящены многим направлениям нашего сотрудничества. Например, машиностроение, промышленная кооперация, сотрудничество в области агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, а также сотрудничество в сфере легкой промышленности. Две секции, которые я бы хотел выделить особым образом, - секция, посвященная молодежной политике двух стран, и секция местного самоуправления в реализации двустороннего сотрудничества".
Минск и Ташкент более 32 лет связывают дипломатические отношения. Между Беларусью и Узбекистаном выстроена уникальная модель многоуровневого сотрудничества. За последние 5 лет товарооборот двух стран увеличился почти в 2,5 раза.