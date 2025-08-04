В Совете Республики прошла двусторонняя встреча между Беларусью и Узбекистаном

Беларусь заинтересована углублять стратегическое сотрудничество с Узбекистаном. Об этом заявил 4 августа председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Алейник на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан Рахматуллой Назаровым, посвященной подготовке III Белорусско-узбекского женского форума.

По итогам мероприятия в 2024 году было заключено более 60 контрактов на сумму почти 50 млн долларов.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы планируем провести форум в режиме семи секционных заседаний, которые будут посвящены многим направлениям нашего сотрудничества. Например, машиностроение, промышленная кооперация, сотрудничество в области агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, а также сотрудничество в сфере легкой промышленности. Две секции, которые я бы хотел выделить особым образом, - секция, посвященная молодежной политике двух стран, и секция местного самоуправления в реализации двустороннего сотрудничества".

Сергей Алейник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83c866b7-8ac6-40b4-ae92-ea0d783465d3/conversions/dd903f43-5117-417f-b070-51413580fd34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83c866b7-8ac6-40b4-ae92-ea0d783465d3/conversions/dd903f43-5117-417f-b070-51413580fd34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83c866b7-8ac6-40b4-ae92-ea0d783465d3/conversions/dd903f43-5117-417f-b070-51413580fd34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83c866b7-8ac6-40b4-ae92-ea0d783465d3/conversions/dd903f43-5117-417f-b070-51413580fd34-xl-___webp_1920.webp 1920w