В Турции готовы к масштабному совместному производству продукции с Беларусью

Развитие дальнейших двусторонних отношений с Турцией обсудили в Совете Республики. Особый акцент на том, что в 2026 году исполняется 30 лет со дня подписания знакового договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

Между Беларусью и Турцией насчитывается уже более 40 договоров и соглашений по разным направлениям. Сегодня приоритетное внимание - вопросам торгово-экономического сотрудничества и инвестиционного взаимодействия. Турция входит в десятку крупнейших торговых партнеров страны.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"У нас очень хорошая динамика роста товарооборота. Начиная с 2021 года, мы последовательно превышаем планку в 1 млрд долларов. За первый I текущего года мы приросли в нашем товарообороте еще на 15 %, а в части белорусского экспорта чуть более 7 %".

Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

"Мы готовы закупать белорусские товары. Также очень рады закупкам турецких товаров в Беларуси и готовы к масштабному совместному производству продукции для поставки на рынки третьих стран".