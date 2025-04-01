Вольфович: Вопросы, связанные с национальной безопасностью, сегодня стоят во главе угла

Академия национальной безопасности Беларуси - источник уникальных знаний и безупречного мастерства. Такое мнение высказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на 13-й научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания учреждения образования.

Наталья Кочанова:

"Все мы помним август 2020 года, когда страна стала объектом деструктивного вмешательства. Мы выстояли тогда. Благодаря нашему Президенту, его личной политической воле миллионы белорусов не оказались вновь втянуты в военный конфликт. Беларусь продолжает сталкиваться с целым рядом серьезных вызовов, которые требуют консолидации усилий, стратегического подхода и инновационных решений. Сегодня необходимо разрабатывать исследовательские проекты, программы, нацеленные на эффективную борьбу с терроризмом и киберугрозами".

Также она отметила, что именно здесь формируются особые компетенции и высокие морально-нравственные качества, которые становятся священной основой для служения государству и обществу.

На конференции говорили, в первую очередь, о том, как обеспечить национальную, региональную и международную безопасность. Обсудили обстановку в мире и вызовы, с которыми сталкивается Республика Беларусь. Также поговорили о важных уроках истории и выводах, которые белорусы сумели сделать. Задача сохранения мира - общий приоритет белорусского народа.

Александр Вольфович, госсекретарь Совета Безопасности Беларуси:

"Вопросы, связанные с национальной безопасностью, сегодня стоят во главе угла. Очень много внимания уделяется кибербезопасности. Наука и вопросы безопасности являются неразрывными и тесно связанными".

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Напомним, Концепцию национальной безопасности утвердили в апреле 2024 года на Всебелорусском народном собрании. Но прежде Президент Беларуси Александр Лукашенко вынес на общественное обсуждение важнейший документ стратегического планирования.