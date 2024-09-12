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Янич: Президент Беларуси - большой друг Сербии, что он не единожды доказал во многих обстоятельствах
Сотрудничество между парламентами Беларуси и Сербии необходимо углублять и расширять. Об этом заявил журналистам зампредседателя Народной скупщины Сербии Йован Янич.
Визит парламентской делегации этой страны продолжается. Это депутаты от политических партий, представители бизнес-кругов и священнослужители. Всего более 30 человек. Так об усилении межпарламентского взаимодействия 29 октября говорили в Палате представителей. А это импульс для расширения в разных сферах - от экономики до культуры.
Йован Янич, зампредседателя Народной скупщины Сербии:
"Беларусь - это дружественная страна, братская страна. И мы хотим это братство укреплять и расширять. Мы всегда подчеркиваем, что у нас дружественные отношения с Беларусью и особенно с Президентом Александром Лукашенко. Его знают как лидера, который успешно руководит своей страной. Президент Беларуси - большой друг Сербии, что он не единожды доказал во многих обстоятельствах".
В программе также участие в мероприятиях по линии Белорусской Православной Церкви. Этот визит организован Драгомиром Каричем, почетным консулом Беларуси в Белграде, представителем БелТПП в Сербии, одним из основателей компании "Братья Карич Групп". Она реализует крупные строительные проекты в Минске.
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