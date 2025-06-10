Укрепление роли Союзного государства на мировой арене, противостояние агрессивной политике стран Балтии и Польши, а также участие Беларуси в урегулировании украинского конфликта. 10 июня в Москве состоялась встреча глав МИД Беларуси и России. Это первый официальный визит Максима Рыженкова в статусе министра иностранных дел Беларуси в Россию.

В конце июня 2025-го исполнится ровно год, как Максим Рыженков возглавил Министерство иностранных дел Беларуси. Сегодняшний визит - это подведение итогов совместной работы на уровне МИД Беларуси и России, а также разработка планов на будущее. Ведь сегодня, когда мир находится в геополитической турбулентности, именно язык дипломатии играет важную роль.

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Встречи глав внешнеполитических ведомств Беларуси и России традиционно проходят в Доме приемов МИД России (это готический особняк промышленника Савы Морозова, чья история наполнена мистикой и тайнами.) Судя по сегодняшней повестке, у МИД двух стран все открыто и прозрачно. Беларусь и Россия являются надежными и верными союзниками, которые сообща отвечают на внешние угрозы со стороны стран НАТО и отстаивают свои интересы на мировой арене. Например, сегодня страны Балтии и Польши отличаются резкой и недипломатичной антибелорусской и антироссийской риторикой. Как показала практика, выборы не учитывают интересы простого народа, а политические элиты этих стран уже давно превратились в марионеток Запада и Евросоюза.

Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aea1800-47f4-44ed-aa5f-806784bfd829/conversions/04cbc7ca-e8a8-4749-b5d0-09e340c770fa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aea1800-47f4-44ed-aa5f-806784bfd829/conversions/04cbc7ca-e8a8-4749-b5d0-09e340c770fa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aea1800-47f4-44ed-aa5f-806784bfd829/conversions/04cbc7ca-e8a8-4749-b5d0-09e340c770fa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9aea1800-47f4-44ed-aa5f-806784bfd829/conversions/04cbc7ca-e8a8-4749-b5d0-09e340c770fa-xl-___webp_1920.webp 1920w Максим Рыженков

Максим Рыженков, глава МИД Беларуси:

"Если убрать их агрессивную риторику в отношении Беларуси и России, вы найдете что-нибудь о них вообще в средствах массовой информации? Их просто не будет видно. Они переругались со всеми сильными внешнеполитическими, экономическими центрами силы, начиная от России и Китая. У нас получается развиваться, а там все ветшает. Они потеряли огромные деньги от отказа в сотрудничестве с нами. 30-40 % русских и белорусских товаров шло через эти страны, это давало приличные деньги для их развития. За это кто-то должен ответить. Как объяснить своим гражданам, что годы такого противостояния с нами - это годы упущенных возможностей, которые привели к деградации?"

Сергей Лавров, глава МИД России:

"Мне просто сейчас пришла в голову ассоциация из детства, когда выходишь погулять во двор, а там три маленьких хулиганчика подбегают, начинают 15 копеек просить. А когда ты начинаешь их ставить на место, выбегают большие хулиганы, которые этими мелкими руководят и натравливают их на нормальных людей. Сейчас очень похожая ситуация с тремя прибалтийскими государствами и теми еврограндами, как они себя называют, которые манипулируют Латвией, Эстонией и Литвой для достижения своих целей - ослаблять Российскую Федерацию и всех ее союзников, включая Республику Беларусь. Это не самостоятельные политики, а марионетки".

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Символично, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне белорусская делегация возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Это знак того, что сегодня Беларусь и Россия вместе отстаивают правду о роли Красной Армии в освобождении мира от фашизма и сохранении памяти героев Великой Отечественной войны.