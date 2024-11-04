Правоохранители со стрельбой задержали агрессивного минчанина, вооруженного ножами

В столичную милицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по ул. Холмогорской находящийся в гостях мужчина скандалит, ломает дверь и бросается на девушку. На место незамедлительно отправились сотрудники милиции. Обнаружив по адресу агрессора с двумя ножами, милиционеры потребовали от него успокоиться и бросить оружие на пол. Неоднократные законные требования правоохранителей он проигнорировал и, размахивая ножами, направился в их сторону, представляя реальную угрозу их жизни и здоровью. Сотрудники предупредили о применении табельного оружия, однако последний продолжил движение. Милиционер выстрелил агрессору по ногам. После этого мужчине оказали первую помощь и передали медикам.