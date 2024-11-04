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Правоохранители со стрельбой задержали агрессивного минчанина, вооруженного ножами

Правоохранители со стрельбой задержали агрессивного минчанина, вооруженного ножами. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В столичную милицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по ул. Холмогорской находящийся в гостях мужчина скандалит, ломает дверь и бросается на девушку. На место незамедлительно отправились сотрудники милиции. Обнаружив по адресу агрессора с двумя ножами, милиционеры потребовали от него успокоиться и бросить оружие на пол. Неоднократные законные требования правоохранителей он проигнорировал и, размахивая ножами, направился в их сторону, представляя реальную угрозу их жизни и здоровью. Сотрудники предупредили о применении табельного оружия, однако последний продолжил движение. Милиционер выстрелил агрессору по ногам. После этого мужчине оказали первую помощь и передали медикам.

Фигурантом оказался 31-летний минчанин, ранее неоднократно судимый, в том числе за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Также мужчина ранее привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: БЕЛТА

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