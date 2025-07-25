Президент Беларуси дал интервью одному из наиболее известных мировых изданий

Как рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, глава государства общался с журналистом более двух с половиной часов. Сначала в формате классического интервью. Далее разговор продолжился в формате "не под запись". То есть в общей сложности трехчасовая предельно откровенная и содержательная беседа. В интервью было затронуто большое количество различных тем. Так, в числе основных: 1. Мирный процесс между Россией и Украиной: взгляд на это Александра Лукашенко и роль Беларуси. 2. Белорусско-американские переговоры - как начинались, как прогрессируют и чего ожидает от них Президент? 3. Политика многовекторности: кто и как ее видит со стороны, за что критикуют и чувствует ли Президент обеспокоенность России. 4. Также среди затронутых тем - активный международный диалог Беларуси и санкции в отношении страны со стороны США и ЕС. 5. Начало специальной военной операции в деталях. 6. В интервью шла речь о белорусско-российских учениях "Запад - 2025" и с какой целью изменился их план? 7. О ядерном оружии и ракетном комплексе "Орешник" как сильных аргументах. Что по этому поводу Президенту говорили американцы? 8. Обсуждали суверенитет страны и обеспечение безопасности (философский и практический взгляды на фундаментальные темы.) 9. Среди вопросов: новый президентский срок Александра Лукашенко: будет ли? И вопрос о преемнике: какого человека Президент видит после себя?