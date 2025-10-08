3.69 BYN
Суверенитет и применение ИИ: что обсуждали на заседании II Международного электорального форума
Суверенитет, независимость и безопасность государства напрямую зависят от правовой культуры избирателей, уверены участники II Международного электорального форума, который в эти дни проходит в Минске.
Центральным событием форума стало пленарное заседание, где эксперты, ученые, молодежь говорили об устойчивости избирательного процесса и подключались к поиску ответов на современные вызовы.
Цифровизация избирательного процесса, применение искусственного интеллекта и обеспечение электорального суверенитета - это ключевые темы, которые звучали на пленарном заседании 8 октября. Это центральное мероприятие II Международного электорального форума. Сюда приехали гости из ближайших стран дальнего зарубежья, привезли с собой лучшие практики проведения избирательных кампаний и наблюдательных миссий.
Миссия наблюдателей СНГ стала альтернативой БДИПЧ ОБСЕ в непредвзятости и объективности наблюдения за выборами. Это подтверждают больше сотни наблюдательных миссий, проведенных в пространстве Содружества, когда в основе решений лежит реальное наблюдение, а не заранее заготовленные итоги.
Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:
"В отличие от других миссий, в частности БДИПЧ ОБСЕ, где по каким-то непонятным правилам осуществляется наблюдение за выборами, на пространстве СНГ действует международно-правовой договор, конвенция, которая ратифицирована".
Наблюдение за выборами - это один из наиболее востребованных элементов сотрудничества государств - участников СНГ. Позади 131 миссия. Результаты международных экспертов всегда добавляют к фундаменту уверенности избирателей, которым не всегда хватает электоральной культуры. Ее повышением сегодня озабочены все государства, что привезли в Минск опыт - это Россия, Узбекистан, Азербайджан, Турция и другие.
Ахмет Йенер, председатель Высшего избирательного совета Турции:
"Наша цель - максимальное участие населения в выборах и всестороннее освещение результатов. Мы видели уже подтверждение того, как реализуются принципы демократии на президентских выборах Республики Беларусь в 2025 году".
Турция намерена изучить практику Беларуси в реализации принципов демократии на выборах, а еще из актуального - вопросы безопасности. Россия заинтересовалась вовлеченностью белорусской молодежи в электоральные процессы, взамен открывая тонкости цифровизации, которая уже плотно входит в избирательную систему России.
Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии:
"У нас много технологий, с которыми мы работаем. Некоторое время назад мы в Санкт-Петербурге запустили чат-бот, который работает в рамках мессенджера Telegram, для того, чтобы любой житель из Санкт-Петербурга через него мог получить данные о своем избирательном участке. Очень активно внедряется такая система, как интерактивный блокнот избирательной комиссии. Это возможность пошагового алгоритма для членов комиссии, для председателя, чтобы не пропустить какие-то нужные и важные действия, чтобы минимизировать человеческий фактор".
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
"Мы тоже сейчас очень внимательно изучаем вопросы использования искусственного интеллекта, в том числе его влияние на избирательный процесс. Естественно, нам интересен опыт тех стран, которые уже где-то столкнулись с негативным влиянием. Мы пока, может быть, в плане электоральном еще не сильно были этому подвержены, но вместе с тем вопросы возникают, они требуют комплексного решения не только на уровне Центральной избирательной комиссии, но и на уровне тех компетентных государственных органов, которые отвечают за вопросы безопасности, национальной безопасности в том числе".
Избирательная система Беларуси в проверке на прочность не нуждается. Время подтвердило эффективность. Для нас собрать международный опыт не равно внедрить все новации, а скорее возможность посмотреть по сторонам и взять лучшее.
Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
"Наш опыт уникален и интересен. То, что сегодня в Республике Беларусь вырабатывается уникальный опыт не только организации электоральной кампании, но и процесса образования, который позволяет говорить о том опыте, который перенимать могут не просто в качестве какой-то теории, а практики использования во всех странах, не только принимающих участие сегодня в конференции".
В межсезонье, как отмечают эксперты, между электоральными кампаниями такой диалог - хорошая возможность убрать шероховатости и акценты, актуализироваться до старта нового электорального цикла. В Беларуси он начнется в 2029 году с единого дня голосования на выборах депутатов всех уровней.
Электоральный форум - это уже осенняя традиция для Минска, которая открывает дополнительные возможности для укрепления и двухсторонних взаимоотношений между Беларусью и Турцией. Подписан меморандум, который открывает новые возможности в сотрудничестве. Подобные документы уже действуют с Россией и Узбекистаном. Также планируется в ближайшее время подписание соглашения с Кыргызской Республикой.