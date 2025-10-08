Белорусский государственный университет культуры и искусств отмечает 50-летний юбилей

Юбилейный год отмечает Белорусский государственный университет культуры и искусств. С 50-летием со дня основания учреждения образования коллектив поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Продолжая добрые традиции, вы с гордостью выполняете задачу по воспитанию современных представителей сферы культуры. Ваши выпускники, увлеченные делом высококвалифицированные специалисты, которые ежедневно наполняют духовную сокровищницу нашей страны созидательным содержанием, вносят вклад в развитие национального искусства и достойно представляют свою Родину на международной арене", - говорится в поздравлении.

Полвека живой истории решили отметить громко. Гала-концерт, посвященный 50-летию альма-матер, прошел в Большом зале Дворца Республики. В праздничной афише уже прозвучали финальные титры.

Родная улица Рабкоровская, 17 - именно там на протяжении 50 лет воспитывают таланты. Прописку по этому адресу БГУКИ получил не временную, а постоянную. 6 октября 1975 года тогда еще Минский институт культуры торжественно открыл свои двери. До открытия института студенты учились по адресу Кирова.

Елена Приходько, заведующая библиотекой Белорусского государственного университета культуры и искусств:

"Здание строилось ускоренными темпами, но к началу учебного года завершить строительство не успели. Поэтому весь сентябрь и студенты, и преподаватели, и ректорат, и руководство занимались тем, что готовили корпус к открытию, совмещая учебу с подготовкой помещений".

О временах 2000-х в университете вспоминают и теперь, ведь именно тогда Президент лично посетил университет, причем дважды - в 2000-м и 2001-м. До визита Первого не было и актового зала. Современные учебные аудитории, специализированные хореографические и театральные классы, несколько корпусов, спортивно-культурный центр, музей - все это поддержка лично от главы государства.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

"Вклад нашего Президента, лично Александра Григорьевича, в развитие университета невозможно переоценить. Например, после его визита нам передали экспозиционную площадку, которая располагается во Дворце Республики. По решению Президента нам выделили дополнительные корпуса на Московской, 18. Кроме того, по итогам этих встреч открывались новые специальности".

Белорусские таланты взращивают не только в лучших традициях, но и в достойных условиях. Есть три студенческих общежития и одно общежитие Института переподготовки и повышения квалификации - мест хватает для всех. БГУКИ стал настоящим домом для сотен ребят из разных стран.

"Общежития были построены вскоре после университета, они уже достаточно возрастные, но мы очень стараемся поддерживать их в хорошем состоянии. Тем более сейчас у нас Год благоустройства, пятилетка качества - это уже предмет гордости, чтобы наши общежития соответствовали высоким стандартам", - отметила Наталья Карчевская.

Престиж университета можно оценить в цифрах - свыше 300 преподавателей, более 40 тыс. студентов, получивших дипломы об окончании.

Анжелика Байко, старший преподаватель кафедры Белорусского государственного университета культуры и искусств:

"Я помню университет таким, каким он остается и сейчас: очень творческим, с замечательным ректором, прекрасными преподавателями и широкими возможностями для развития. Все это сохранилось до сих пор".