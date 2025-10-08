Первый в истории Беларуси дальнемагистральный рейс выполнила "Белавиа" на остров Хайнань

Для белорусской гражданской авиации наступила новая эра. Национальный авиаперевозчик "Белавиа" ночью выполнил первый дальнемагистральный рейс по маршруту Минск - Санья.

Событие масштабное не только для авиакомпании, но и для всей страны. Это стало возможным благодаря покупке широкофюзеляжных самолетов Airbus А330 с дальностью полетов 12 тыс. км. Загрузка рейса составила 99 %.

Если обычно в аэропорту царит приятное оживление, то ночью здесь был настоящий праздник. Пассажиров торжественно встречали с сувенирами, фотозоной и угощениями.

11 часов в полете без пересадок, и белорусы смогут насладиться богатой флорой и экзотикой курорта, искупаться в Южно-Китайском море. Температура воды там сейчас +28 градусов.

На борту для пассажиров предусмотрено двухразовое питание. Рейс будет выполняться один раз в неделю по средам, а с 1 ноября еще и по субботам. Как отметил Игорь Чергинец, спрос на Хайнань превзошел все ожидания.

Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа":

"У нас уже жалобы пошли, что рейсов мало, все загружено. Тяжело купить билеты даже на январь месяц. Прямо сейчас смотрели загрузку, 134 человека из Сани в Минск утром полетят. Из них 65 % - это граждане Китая".

Елизавета Птушка, бортпроводник авиакомпании "Белавиа":

"Мы готовы оказывать обслуживание на высоком уровне".

Эпохе дальнемагистральных рейсов из Минска быть. Уже в эту субботу, 11 октября, красавчики Airbus доставят белорусов на отдых во Вьетнам. Подписан внушительный список межправительственных соглашений на новые полеты.

Игорь Голуб, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций:

"У нас были Сейшельские острова, Саудовская Аравия, Шри-Ланка. Сейчас мы ведем активные работы по заключению межправительственного соглашения. Я не буду раскрывать всех новых направлений. Мы над этим работаем. Наши граждане еще увидят много экзотических стран".