Шпаковский: Беларусь повышает уровень политико-дипломатического присутствия в Омане

Визит делегации Омана в Беларусь уже называют историческим. Сформирована дорожная карта, запланированы крупные инвестпроекты, взаимная отмена виз, открытие посольств.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На сегодняшний день уже известно о том, что в Султанате Оман будет создан хаб для реализации белорусской продукции в Персидском заливе. Принятое политическое решение об организации посольства Республики Беларусь в Султанате Оман - это следствие высокого уровня доверия между государствами и оценка перспективности связи с Султанатом Оман со стороны официального Минска".

Перспективные торгово-экономические контакты Беларусь сопровождает на политико-дипломатическом уровне. Для этого необходимо, чтобы работа в Султанате Оман была организована непосредственно с позиций белорусского посольства в Маскате, но не с позиции посольства, расположенного в другой стране, но аккредитованного на Султанат Оман, как это есть на сегодняшний день.

"Беларусь повышает уровень своего политико-дипломатического присутствия. Также следует обратить внимание на то, что существует инвестиционный портфель. Есть у государств планы по созданию целлюлозного комбината на территории Республики Беларусь. Это будет крупное предприятие по обработке древесины и производству картона. Объем запланированных инвестиций со стороны Омана - 1,4 млрд долларов. Это действительно серьезный проект", - рассказал Александр Шпаковский.

"Переговоры лидеров двух государств - Республики Беларусь и Оман - имеют историческое значение, так как межгосударственное взаимодействие определялось последовательно на почве созидания, обоюдного уважения интересов государств и народов. Определены дорожные карты, пути их решения, достойное место занимает медицинский туризм. Развитие здравоохранения в Беларуси достигло высоких результатов в онкологии, кардиологии, трансплантологии, также необходимо отметить область охраны материнства и детства, профилактику инфекционных заболеваний и развитие фармацевтической промышленности. Данные направления могут служить платформой для взаимного сотрудничества на пути укрепления здоровья народов Республики Беларусь и Омана", - отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Одинцова.