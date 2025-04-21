Президент Беларуси поздравил Генсека ООН с днем рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Убежден, что многие достижения Организации Объединенных Наций в нынешних сложных условиях стали возможными благодаря Вашему умению организовать процесс переговоров, объединить вокруг себя единомышленников и небезразличных людей. Отличительной чертой Секретариата ООН под Вашим руководством является непрерывный поиск оптимальных решений по целому ряду острых проблем современности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь высоко ценит личный вклад Антониу Гутерриша в эту работу и подтверждает готовность развивать международное сотрудничество с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела каждого государства.

"Минск будет последовательно поддерживать Ваши усилия и инициативы, направленные на урегулирование и предупреждение конфликтов, углубление взаимодействия между странами - членами ООН в деле преодоления глобальных вызовов и угроз", - подчеркнул Президент.