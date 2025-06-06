Президент подписал указ о контрольной деятельности

Документ направлен на то, чтобы упростить работу как контролеров, так и проверяемых субъектов хозяйствования и снять лишнюю нагрузку на экономику. Теперь проверяющие и проверяемые находятся в одинаковом правовом статусе. Мониторинг и проверки будут проходить понятнее и прозрачнее. В указе четко прописаны все требования как для контролирующих и надзорных ведомств, так и для управляющих. Четко определены порядок и условия их проведения.

Мы проанализировали практику, обобщили жалобы, заявления и предпринимателей, и субъектов хозяйственных, и так называемого бизнес-сообщества по этим вопросам. Соответственно были учтены все пожелания. Любая проверка может начинаться только с того, что есть документ об этом. В этом документе четко указано время проведения проверки, цель проведения проверки, кто проверяет. Далее любая проверка должна заканчиваться итоговым документом. Как и проверяемый, так и проверяющий несут ответственность за нарушение положений указа в равной степени. То есть, если проверяющий выходит, например, за предмет проверки, за цель проверки, он несет за это ответственность. И с другой стороны, субъект хозяйственный вправе ему отказать, представить информацию, документы, сказать нет, к проверке это не имеет никакого отношения, и он будет прав. Далее итоговый документ может, а в некоторых случаях должен быть изучен проверяемым субъектом хозяйственным. У него есть широкие права, чтобы обжаловать, если он не согласен с выводами ревизоров, высказать свои предложения и так далее.