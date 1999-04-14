14 апреля 1999 года Лукашенко посетил Белград

Общая дата в истории Беларуси и Сербии. 26 лет назад белорусы на деле показали, кто друг, а кто - враг.

В этот день в 99-м в Белград, тогда растерзанный "гуманитарными" бомбардировками НАТО, прилетел наш Президент. Прилетел, чтобы поддержать братьев-славян, чтобы встать лицом к лицу против многих. Ведь гарантий безопасности генералы НАТО не давали.

Пресса назовет это "визит под бомбами НАТО". 78 дней и ночей самолеты Альянса терзали эту землю. Без санкций Совета Безопасности ООН. Это преступление, которое Запад до сих пор не признал. Погибли более 3,5 тыс. человек, включая детей.