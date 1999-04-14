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14 апреля 1999 года Лукашенко посетил Белград
Общая дата в истории Беларуси и Сербии. 26 лет назад белорусы на деле показали, кто друг, а кто - враг.
В этот день в 99-м в Белград, тогда растерзанный "гуманитарными" бомбардировками НАТО, прилетел наш Президент. Прилетел, чтобы поддержать братьев-славян, чтобы встать лицом к лицу против многих. Ведь гарантий безопасности генералы НАТО не давали.
Пресса назовет это "визит под бомбами НАТО". 78 дней и ночей самолеты Альянса терзали эту землю. Без санкций Совета Безопасности ООН. Это преступление, которое Запад до сих пор не признал. Погибли более 3,5 тыс. человек, включая детей.
В самый разгар конфликта Александр Лукашенко - единственный лидер - прилетел в Белград, чтобы встретиться со Слободаном Милошевичем и выразить поддержку людям! И ту поддержку от нашей страны в Сербии помнят и сегодня. Признательность, даже спустя столько лет, ощущается абсолютно во всем между государствами прочное политическое и экономическое взаимодействие, главное - дружат наши народы.