6 городов Беларуси награждены вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 апреля подписал указ №144 "Аб узнагароджанні вымпелам "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны". Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

Вымпелом награждены шесть городов Беларуси, которые являются примером подвига и всенародного сопротивления, проявленных в годы Великой Отечественной войны. В их числе - Кобрин, Речица, Слоним, Сенно, Славгород и Смолевичи.

В этих населенных пунктах на всех этапах войны действовали очаги боевого сопротивления немецко-фашистским захватчикам, активное участие в котором принимали местное партийно-комсомольское и патриотическое подполье, партизанские формирования и силы народного ополчения, взаимодействовавшие с частями регулярной Красной армии.

Данный указ направлен на увековечение и сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, а также патриотическое воспитание населения. Вручение вымпелов планируется приурочить ко Дню Победы. Всего в Беларуси данной награды удостоены 36 городов и населенных пунктов.

В народной памяти и учебниках по военному искусству навсегда останутся как широко известная битва под Сенно или Лепельский контрудар, так и малоизвестные, но не менее ожесточенные, бои на реке Щара около Слонима.

Почти месяц защитники Слонима с боями прорывались в город, чтобы отбить его у врага. Успех при освобождении города в 1944 году впоследствии еще сыграет решающее стратегическое значение при наступлении Красной армии на Берлин.

На протяжении почти двух месяцев несколько раз переходил из рук в руки Славгород. Речица и Славгород с первых дней войны сформировали мощный кулак народного ополчения, в Кобрине и Смолевичах массовый характер обрело партизанское и партийно-комсомольское подполье.

Сенно и окрестности стали партизанским краем с более чем сотней отрядов народных мстителей и связным аэродромом.

Неоценим вклад жителей этих белорусских городов в успешное решение задач операции "Рельсовая война", подготовку операции "Багратион" и разгром окруженной крупнейшей группировки Вермахта "Центр" в жерле "Минского котла".