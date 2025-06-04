Александр Лукашенко и Си Цзиньпин в Пекине проводят встречу

Накануне в Пекине состоялись переговоры Александра Лукашенко с представителями китайских деловых кругов. Глава государства, говоря о предстоявшей встрече с Председателем КНР, назвал один из основных вопросов на повестке дня белорусско-китайского сотрудничества: "Это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси. Это идея Председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, как мы видим, в мире это знают, нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении".

Первый вице-премьер Николай Снопков, который также находится в Китае, в интервью журналистам подчеркнул особый формат нынешнего визита Александра Лукашенко в Китай. "Переговоры - это факультатив. Главное - поездка, которая в принципе (по формату общения. - Прим. БЕЛТА) не применяется ни с каким больше лидером мира. Это семейный дружеский обед. Это - главное. На это настроена вся поездка, - сказал он. - Мировому сообществу надо было бы взять пример с дружбы, взаимоподдержки, совместного развития Беларуси и Китая, что и демонстрирует нынешний визит Президента. Это не рабочий, не официальный визит. Это визит для семейного дружеского обеда. Наверное, и в глобальной повестке не помешало бы лидерам мировых держав собираться и разговаривать друг с другом об общем будущем их народов".