3.41 RUB
3.42 USD
3.56 EUR
Александр Лукашенко на совещании обсудит вопросы развития машиностроения в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам развития в Беларуси машиностроения, пишет БЕЛТА.
"На этом небольшом совещании я хотел бы с вами поговорить о работе отдельных промышленных предприятий и в целом сектора машиностроения. Знаю, что все стараются. Все понимают, что выборы - это экзамен. И не только экзамен действующего Президента, но и всей вертикали власти. Но все-таки давайте откровенно: есть предприятия, которые не сегодня, так завтра могут получить проблемы. И мы это должны видеть. При этом, говоря о наших автомобилях и так далее, мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения. Я бы вас попросил, чтобы мы четко придерживались наших договоренностей с Российской Федерацией. Надо понимать, что в России также времена непростые", - сказал глава государства.
Президент
Все
Постояльцы Логишинского дома милосердия отметили католическое Рождество
Лукашенко отметил, что Россия готова поставлять в Германию газ
"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"
Пашинян предупредил Лукашенко, что Армения примет участие в следующем саммите ЕАЭС по видеосвязи
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Гендиректор ВОЗ сообщил, что находится в безопасности после атаки Израиля на аэропорт в Сане
Глава ВОЗ был в аэропорту Саны в момент авиаудара ЦАХАЛ
Россию назвали главной угрозой - парламент Молдовы принял новую стратегию обороны
Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
Регионы
Все
Происшествия
Все