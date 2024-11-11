Александр Лукашенко на совещании обсудит вопросы развития машиностроения в Беларуси

"На этом небольшом совещании я хотел бы с вами поговорить о работе отдельных промышленных предприятий и в целом сектора машиностроения. Знаю, что все стараются. Все понимают, что выборы - это экзамен. И не только экзамен действующего Президента, но и всей вертикали власти. Но все-таки давайте откровенно: есть предприятия, которые не сегодня, так завтра могут получить проблемы. И мы это должны видеть. При этом, говоря о наших автомобилях и так далее, мы договорились с Россией синхронизировать наши отношения. Я бы вас попросил, чтобы мы четко придерживались наших договоренностей с Российской Федерацией. Надо понимать, что в России также времена непростые", - сказал глава государства.