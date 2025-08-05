Александр Лукашенко обозначил ключевые направления в работе НАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук (НАН) обозначил основные направления, которые требуют приоритетного внимания, пишет БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался, что сделано для устранения выявленных рабочей группой недостатков и что предлагается сделать, если не все они были устранены.

Президент выделил три основных направления Академии наук, которые требуют приоритетного внимания: практикоориентированность научных исследований, внедрение разработок в экономику и социальную сферу, а также импортозамещение и экспорт научно-технической продукции.

Александр Лукашенко подчеркнул, что под практикоориентированностью подразумевается эффективность взаимодействия науки и промышленности, сельского хозяйства, медицины, транспорта и других сфер. "Ведь важен и такой аспект: видят ли практики в науке фундамент для своего развития? Насколько результативно они взаимодействуют с учеными?" - поинтересовался он.

Говоря про внедрение разработок в экономику и социальную сферу, Президент спросил, что мешает росту наукоемкости ВВП.

"И третье - импортозамещение и экспорт научно-технической продукции. Насколько наша Академия включена в решение этих задач?" - обозначил еще один вопрос Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в докладах ему нужна реальная картина, которая складывается в отечественной науке, - прежде всего, в Академии. Здесь важно услышать, какие меры по совершенствованию деятельности приняты и какие предложения по ее дальнейшей работе подготовлены.

"От результатов сегодняшнего совещания зависит, какие организационные, возможно, кадровые и другие решения будут приняты. Вы хорошо знаете, что в научной сфере так заведено - все важнейшие решения принимаются коллегиально, что мы и делаем", - сказал Президент.

Александр Лукашенко заверил, что одобренные на совещании подходы уже осенью развернутся в конкретные мероприятия, которые предстоит обсудить и утвердить на встрече с научной общественностью.

"То, что с научной общественностью мы должны обсудить проблемы развития науки (и будущего нашей науки), - это точно. Что мы и сделаем в ближайшее время - в этом году точно", - добавил Александр Лукашенко.

Как доложил на совещании руководитель рабочей группы председатель Комитета госконтроля (КГК) Василий Герасимов, деятельность этой группы была построена в два этапа. На первом изучались результаты работы Академии наук по вопросам практикоориентированности разработок, внедрения их в отрасли экономики, включая производство импортозамещающей продукции. На втором этапе анализировалась эффективность организационных структур Академии наук.