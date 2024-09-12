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Александр Лукашенко передал приглашение Президенту Ирана приехать в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Беларусь. Об этом он заявил на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Акбаром Ахмадианом, сообщает БЕЛТА.

"Иранский народ совсем недавно пережил большое несчастье - погиб ваш Президент. Но вы мужественно прошли этот период, вы избрали нового Президента. Я вас поздравляю с этим и хочу, чтобы вы передали вашему Президенту, что мы ждем его в Беларусь", - сказал глава государства.

Как сообщалось, в мае 2024 года в авиакатастрофе трагически погибли Президент Ирана Эбрахим Раиси и ряда высокопоставленных руководителей этой страны.

В июле на президентских выборах победу одержал Масуд Пезешкиан. "Диалог между Минском и Тегераном на всех уровнях уверенно расширяется. Убежден, что в ближайшем будущем мы сможем осуществить все достигнутые договоренности, в том числе по приданию белорусско-иранским отношениям характера стратегического партнерства", - отметил тогда в поздравительном послании Президент Беларуси.

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