Александр Лукашенко передал приглашение Президенту Ирана приехать в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Беларусь. Об этом он заявил на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Акбаром Ахмадианом, сообщает БЕЛТА.

"Иранский народ совсем недавно пережил большое несчастье - погиб ваш Президент. Но вы мужественно прошли этот период, вы избрали нового Президента. Я вас поздравляю с этим и хочу, чтобы вы передали вашему Президенту, что мы ждем его в Беларусь", - сказал глава государства.

Как сообщалось, в мае 2024 года в авиакатастрофе трагически погибли Президент Ирана Эбрахим Раиси и ряда высокопоставленных руководителей этой страны.