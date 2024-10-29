Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах

В Беларуси продолжают отмечать главный праздник урожая - "Дожинки".

В субботу, 2 ноября, в Гродненской области заслуженные награды из рук Президента Беларуси получили лучшие хозяйства и работники. Для всех это очень и важный и трогательный момент, когда твой труд видят и отмечают на таком высоком уровне. Поговорили и о будущем области, и о результатах, которые уже есть. Мосты - город, который обещает стать и туристическим центром. Совсем скоро здесь сдадут самый большой навесной мост в стране после реконструкции.

Несмотря на не самую теплую погоду и штормовое предупреждение, у людей настроение хорошее. Гродненская область впервые за всю свою историю в 2024 году намолотила больше 2 млн т зерна.

Заодно журналистам и прорекламировали сами Мосты. Откуда пошло такое название: здесь находится самый длинный подвесной мост в Беларуси через Неман - 190 метров, но пока он еще в в стадии работ.

Сами по себе Мосты - городок небольшой - 14 тыс. человек. Аграрии, конечно, съехались со всей области. Еще похвастаются: в 2024 году в Гродненской области поставили рекордный урожай по рапсу, показателям молока - больше чем в два раза, и в полтора раза (с 126 до 218 тыс. т) выросло производство мяса и птицы. Регион не просто кормит себя сам, но еще и хорошо продает на экспорт.

За что критиковал глава государства Юрия Караева и Владимира Караника

Как только Президент Беларуси прибыл на место, сразу произошел разговор с руководителями области - Юрий Караев и Владимир Караник - эта связка работает давно и проверенно. В хорошем смысле слова, внутренних управленческих проблем здесь нет. Но, по словам главы государства, хотелось бы избежать типичной губернаторской болезни - много внимания уделять центру. На вопрос Александра Лукашенко, какие есть недостатки в области, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области Юрий Караев ответил: "Падеж скота, мелиорация опаздывает процентов на 20. В том числе сезонные работы, которые есть - вспашка, стричь кусты. Основные работы делаю сам".

"Очень точно. Вы катастрофически опаздываете с подъемом зяби, - подчеркнул Александр Лукашенко. - И еще одна "болезнь", о чем я предупреждал губернатора, - это крайние районы по периметру. Дальние ваши районы разительно отличаются. Надо, чтобы культура земледелия была как здесь. Этого нет. С Гродненской областью в этом плане надо разбираться, несмотря на то, что они не хуже, а порой лучше других областей. Это очень серьезные недостатки. Я же вижу всю страну", - заявил Александр Лукашенко.

Да, обошлось не без критики, но в этом тоже большой смысл выездной работы Президента - видеть, что не так, и сразу решать. Из Минска такое не увидишь. Плюс живое слово для людей. Это очень важно, несмотря на возможности телевидения и интернета. В условных залах Александра Лукашенко всегда ждут. Встретили теплыми аплодисментами - и повод хороший, и настроение.

Есть повод воздать заслуженную хвалу рукам, которые растят хлеб и пахнут хлебом. Гродненская область, как в той пословице, по размеру самая маленькая, да удаленькая. Этот регион - один из лидеров отечественного АПК, культурный и духовный центр, хранитель нескольких объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. А ведь всего этого могло и не быть. Как и самой области. Мы с вами это хорошо помним и знаем. Александр Лукашенко

Мирский замок, дуга Струве, Дворцово-парковый комплекс Радзивилов в Несвиже - в регионе действительно много уникальных объектов. Августовский канал, Софийский собор, Борисоглебская церковь - все это бережно сохраняется гродненцами, хотя история не всегда была к ним лояльна.

"Земля и люди здесь много раз становились разменной монетой в политических играх. Приехав сюда спустя много лет, я должен сказать, что больше никогда Гродненская область и наши белорусы, которые живут здесь (белорусская нация - и поляки, и евреи, и татары, украинцы, русские), никогда больше не будут разменной монетой у политиков, - заявил Александр Лукашенко. - Но мы тогда не теряли веры, надежды, национальной идентичности и воссоединились в единой Беларуси в далеком 1939 году прошлого века. В 1990-е история едва не повторилась. "Когда здесь, как, впрочем, и по всей стране, не было ни работы, ни перспектив, - напомнил Глава государства. - Товары по талонам. Скудные пенсии, и те неделями, а то и месяцами задерживались. Люди попали в тяжелейшее положение. В регионе выживали за счет челночной торговли. Возили в соседние страны водку и сигареты. На фоне этого развала вновь попытались разыграть ту самую карту про "крэсы всходни". Но в Беларуси мы не позволили возвысить представителей одной национальности над другими. И вы в Гродно это хорошо знаете. Здесь живут наши белорусы, наши украинцы, наши русские, наши евреи, наши поляки, наши представители всех национальностей, которых в стране полторы сотни", - отметил Президент.

Недаром, по словам Президента, именно в многонациональном Гродно проходит Фестиваль национальных культур, стартовавший в 1996-м (он ровесник "Дожинок"). И на своем национальном подворье каждый хозяин примет любого гостя с радушием и гордостью.

Фест, конечно, уже тоже стал Гродненской визитной карточкой. В среднем праздник собирает 200 тыс. гостей. В последнем участвовали 35 диаспор - азербайджанцы, аргентинцы, армяне, афганцы, башкиры, буряты, греки, грузины, дагестанцы, евреи, египтяне, индийцы, итальянцы, казахи, китайцы, корейцы, ланкийцы, литовцы. В регионе наводить мосты действительно умеют. Что касается границ и соседей, Президент подчеркнет, что Беларусь открыта. И этот курс здесь никогда не менялся.

Александр Лукашенко: "Местные жители поэтично называют Мосты маленьким Парижем. Ошибаетесь. Поверьте, Мосты сегодня привлекательнее самого Парижа. Именно поэтому иностранцам очень нравится в Беларуси - чистой, безопасной и комфортной стране. "Они сюда с удовольствием едут, несмотря на вранье, которое распространяют о белорусском государстве, - заметил Александр Лукашенко. - И чего бы нам это ни стоило, мы эту привлекательность должны сохранять. Я уже не раз говорил, что народы не должны страдать из-за глупости своих руководителей".

Президент обратил внимание, что Беларусь на санкции и ограничения въезда своих фур, поездов, самолетов и легковых автомобилей ответила безвизом для граждан около сотни стран. Глава государства рассказал, что, когда принимал это решение, вспоминал свои первые президентские выборы, которые начинались с Гродненской области. "Я помню, когда наши поляки, белорусы, русские, украинцы, евреи и татары просили меня: сделайте так, чтобы мы свободно могли перемещаться через границу", - отметил он.

Президент признался, что эта просьба его тогда удивила, ведь среди его соперников были прозападно настроенные политики. Почему они не решили эти вопросы, находясь в руководстве страны? Все просто: обещали, но не решили. "И тогда я поклялся, что этот плевый вопрос будет решен в первый год моего президентства. Я это сделал прежде всего, мы открыли границу", - напомнил глава государства.

Это решение, обратил он внимание, позволило в том числе решить и человеческие вопросы: стало проще посещать могилы родственников, встречаться с родными и знакомыми.

"Мы делаем все. Мы не закрываемся. Спросите с других. Спросите у своих беглых, ваших друзей, которые в 2020 году ходили по Гродненской области, вывешивая бела-чырвона-белыя флаги. Они какую политику там проводят? Бегают по начальникам, по правительствам и кричат: душить, душить, душить, давайте санкции. Дошли до того, что наших бизнесменов, которые могут въехать в Польшу и другие страны, там перехватывают и требуют с них денег", - заявил Александр Лукашенко.

"Я вам прямо говорю: живите на своей земле. Вы никому там не нужны, эти беглые доказали: детишки в школу пошли - буллинг, в школе детишек начинают наших травить. Чего вы туда поехали? У вас есть своя земля, вы на ней должны жить. Вы должны хозяйствовать на своей земле и дорожить ею", - подчеркнул белорусский лидер.

Это же еще и про возможности для работы. Если посмотреть назад, много чего изменилось. По тем же продуктам питания. Беларусь и белорусы очень спрогрессировали за 20 лет и в сыроварении, и в мясном производстве, и в конфетах, и шоколаде, и своем алкоголе. На наших прилавках нет смысла в импортном - и для нас это норма. Более того, мы живем в очень высоком вкусовом стандарте. Наше детское питание белорусские мамы выбирают в большинстве случаев. Это наша самая сильная компетенция, надо работать здесь, не распыляясь.

Давайте еще один завод построим и будем производить еще лучшие детские смеси. По всему миру большой спрос на пиломатериалы, лесоматериалы. То, о чем мы мечтали. Я говорил: придет время - и это будем продавать, да еще как будем продавать. Александр Лукашенко

"Хорошо, что все достижения, количественные показатели перерастают в качество жизни людей (может быть, не совсем быстро в связи с тем, что мы стали конкурентами и нас начинают душить). Это главный принцип нашего социального государства, государства для народа - жизнь людей, - подчеркнул Президент. - Любые производственные успехи, будь то в сельском хозяйстве, в промышленности, должны быть направлены на улучшение жизни наших людей".

По уровню заработной платы Гродненская область наступает на пятки столице и столичной области. И, по мнению Александра Лукашенко, вполне имеет потенциал догнать их.

Глава государства заметил, что именно на Гродненщине началась эпоха мирного атома - построена и введена в эксплуатацию первая отечественная АЭС. Островец, где она находится, стал райцентром будущего. "Мы его не просто так отстраивали. Я хотел, чтобы Мосты и другие районные города модернизировались под Островец.

Это тоже пример, как дискуссия не всегда должна быть определяющей в принятии решения. Город атомщиков сегодня цветет, хотя саму идею Белорусской атомной станции довольно критиковали. И что на выходе? Подтвержденная МАГАТЭ безопасность, дешевая электроэнергия, переход на зеленый транспорт.

Есть ли в Беларуси диктатура?

Мы Гродненскую область никому не отдадим, это наша белорусская земля, на которой должны жить наши поляки, евреи, русские, белорусы. Александр Лукашенко

Он отметил, что после введения безвиза уже около миллиона человек смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура.

"Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости. Может быть, мы еще не все сделали. Но любому Президенту, который будет руководить в ближайшее время страной, надо сделать все за пять лет, чтобы у нас была самая справедливая страна. Я всегда говорю: люди в любой стране и в тюрьме сидят и так далее. Но нельзя обижать даже нарушивших закон так, чтобы они затаили зло на тебя. Они должны понимать, что решение принято справедливо. Главное - справедливость. Мы такую страну должны создать", - обозначил приоритеты Александр Лукашенко.

"В отличие от западных чиновников мы понимаем: при всех противоречиях, даже будучи на разных берегах, самое главное - уметь наводить мосты. Мы так делаем всегда и будем делать", - сказал глава государства.

"Поверьте, мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву или Латвию, на Украину. Глупость полная! - заявил Президент. - Никто в Беларуси без нашего с вами ведома воевать с соседями и НАТО не собирается. Это они поставили перед собой цель задушить нас с Россией и сегодня, к этой цели идя, ищут причины. Все просто: ищут причину нас в чем-то упрекнуть".

Одной из таких причин, по словам Александра Лукашенко, стала ситуация с нелегальной миграцией. Беларусь, подчеркнул Президент, не заинтересована в создании напряженности на границе, но и защищать европейские страны в данной ситуации не намерена. "Они против нас санкции, а мы их должны защищать? Этого не будет. Мы честно об этом сказали, - напомнил белорусский лидер. - Поэтому мы открыты, мы откровенны, не создаем никому здесь проблем".

"Но мы соседи. Соседей не выбирают, они от Бога. Давайте по-соседски строить наши отношения. Не хотите - на надо. Мы найдем другие страны, с которыми будем сотрудничать. Но если мы от вас уйдем и вы нам перестанете быть интересны, вы уже к нам не зайдете", - заявил глава государства.

Да, и еще о белорусских предпочтениях. Есть вещи, которые мы как нация действительно не будем делать, опираясь на собственный культурный код.

"Несмотря на прогресс, новые технологии, легкого хлеба у нас никогда не было и не будет. Никогда легкого хлеба не бывает, что бы ни говорили нам про еду из 3D-принтеров и порошка из сверчков. Хлеб - это главное, тараканов есть мы не будем! - заявил Президент. - Я горжусь, что Беларусь - страна хлеба, территория мира, взаимопонимания и уважения друг к другу. Это наша философия. Так было и так будет всегда", - заявил лидер Беларуси.

А дальше началось награждение лучших, кто этот хлеб и мир создает. На сцене были и совсем молодые аграрии, и опытные. Ответный подарок - каравай единства. Ну и, конечно, Президенту ответят на вопрос с полей БРИКС "Если люди скажут надо!"