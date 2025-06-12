Александр Лукашенко поручил усилить нагрузку на помощников Президента

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил доработать функциональные обязанности помощников главы государства с тем, чтобы усилить на них нагрузку. Об этом он заявил 12 июня на совещании с руководством Администрации Президента Беларуси, пишет БЕЛТА.

В числе задач, которые обозначил на мероприятии Президент, была доработка функциональных обязанностей и усиление нагрузки на помощников Президента.

Александр Лукашенко напомнил: их функционал предполагает абсолютное погружение в жизнь региона. "Дмитрий Николаевич, ваша задача, чтобы региональные помощники Президента, они же инспекторы, работали так, как надо", - поставил задачу Президент, обращаясь к главе Администрации Президента Дмитрию Крутому.

Глава государства поручил доработать функциональные обязанности помощников с тем, чтобы усилить на них нагрузку. Ведь, по его словам, часто бывает так, что человек вроде бы работает, а на самом деле отсиживается, ждет назначения на новую должность. "Этого быть не должно, - потребовал Александр Лукашенко. - Это позор".

Президент обратил внимание, что в Беларуси должностные лица из центральных органов власти как-то не особо стремятся попробовать проявить себя на местах, в регионах, где надо решать реальные, земные задачи, а не только теоретизировать. "Никто из Администрации Президента, из центрального аппарата правительства особо не рванул вниз", - сказал по этому поводу Александр Лукашенко. Хотя, например, в советские времена такая практика существовала, и для инструктора ЦК Компартии было наградой, если его направляли поработать председателем исполкома. "Сколько у нас из центра поехали и показали свою прыть?" - риторически спросил глава государства.

В качестве примера он привел Китайскую Народную Республику, где отчасти переняли практику, подобную той, что была в советские времена. "И дисциплина - дай бог", - заметил белорусский лидер.

"Вы должны быть погружены в жизнь региона. Вы должны знать каждый уголок региона и требовать, требовать, требовать", - подчеркнул Александр Лукашенко, говоря про обязанности помощников.

От них Президент ожидает объективной подробной информации о состоянии дел в том или ином регионе. "Я должен не просто знать, что, где, когда и почему происходит, а видеть все вашими глазами - что там на месте и как живут наши люди на местах", - заявил глава государства.