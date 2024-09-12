Александр Лукашенко посмотрел, как в действительности работают белорусские беспилотники

Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения 230-го общевойскового полигона Обуз-Лесновский ознакомился с боевыми возможностями беспилотных летательных аппаратов отечественного производства и средств борьбы с БПЛА, передает корреспондент БЕЛТА.

На полигоне главе государства продемонстрировали отечественные беспилотные авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты, а также средства радиоэлектронной борьбы с дронами.

Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса рассказали о новинках и доработках в прежних моделях. Александр Лукашенко отметил, что в производстве подобных средств нужно максимально ориентироваться на отечественные комплектующие. "Надо свое. Надо, чтобы было все свое", - подчеркнул он.

Фото: belta.by

Затем с пункта управления глава государства посмотрел на белорусские беспилотники в действии. Военнослужащие разыграли несколько эпизодов боевого применения образцов вооружения и военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов, средств борьбы с БПЛА и автоматизированных систем управления для повышения возможностей воинских формирований.

Практический показ открыло применение штатных отечественных осколочно-фугасных боеприпасов массой от 500 г до 2 кг - как путем сброса с БПЛА, так и доставляемых к цели FPV-дронами. Продолжила показ практическая работа по условным целям отечественных БАК "Квадро-М", "Чекан В", "Миротворец" и "Ловчий". Все они успешно выполнили задачи в полном соответствии со своими тактико-техническими характеристиками.

Во время розыгрыша практического эпизода "Комплексное боевое применение средств борьбы с беспилотниками" Президенту представили работу изделий "Звонок" и "Фумигатор". Они позволяют военнослужащим своевременно выявлять и предотвращать атаки вражеских БПЛА на штурмовую группу и на санитарный автомобиль.

Военные также разыграли тактический эпизод по отражению прорыва на границе. Для организации засады на направлении возможного выхода диверсионно-разведывательной группы был направлен взвод на БТР V2 с дистанционно-управляемым боевым модулем АДУНОК-БМ30.2. Основным вооружением модуля является 30 мм автоматическая пушка 2А42 и спаренный с ней пулемет ПКТ 7,62 мм. Также данный модуль оснащен ПТРК "КОНКУРС-РБ" и системой пуска дымовых гранат 902В.

Фото: belta.by

ДРГ была поражена из вооружения БТР и белорусского гранатометного комплекса "Сапфир" (среди особенностей комплекса два режима работы - контактный и траекторный, а также возможность ведения стрельбы кластером до четырех изделий для повышения плотности огня).

Завершила показ практическая работа реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21-Б "Белград-2", корректировавшаяся с использованием БАК "Беркут".