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Александр Лукашенко посмотрел, как в действительности работают белорусские беспилотники
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения 230-го общевойскового полигона Обуз-Лесновский ознакомился с боевыми возможностями беспилотных летательных аппаратов отечественного производства и средств борьбы с БПЛА, передает корреспондент БЕЛТА.
На полигоне главе государства продемонстрировали отечественные беспилотные авиационные комплексы и беспилотные летательные аппараты, а также средства радиоэлектронной борьбы с дронами.
Представители предприятий оборонно-промышленного комплекса рассказали о новинках и доработках в прежних моделях. Александр Лукашенко отметил, что в производстве подобных средств нужно максимально ориентироваться на отечественные комплектующие. "Надо свое. Надо, чтобы было все свое", - подчеркнул он.
Затем с пункта управления глава государства посмотрел на белорусские беспилотники в действии. Военнослужащие разыграли несколько эпизодов боевого применения образцов вооружения и военной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов, средств борьбы с БПЛА и автоматизированных систем управления для повышения возможностей воинских формирований.
Практический показ открыло применение штатных отечественных осколочно-фугасных боеприпасов массой от 500 г до 2 кг - как путем сброса с БПЛА, так и доставляемых к цели FPV-дронами. Продолжила показ практическая работа по условным целям отечественных БАК "Квадро-М", "Чекан В", "Миротворец" и "Ловчий". Все они успешно выполнили задачи в полном соответствии со своими тактико-техническими характеристиками.
Во время розыгрыша практического эпизода "Комплексное боевое применение средств борьбы с беспилотниками" Президенту представили работу изделий "Звонок" и "Фумигатор". Они позволяют военнослужащим своевременно выявлять и предотвращать атаки вражеских БПЛА на штурмовую группу и на санитарный автомобиль.
Военные также разыграли тактический эпизод по отражению прорыва на границе. Для организации засады на направлении возможного выхода диверсионно-разведывательной группы был направлен взвод на БТР V2 с дистанционно-управляемым боевым модулем АДУНОК-БМ30.2. Основным вооружением модуля является 30 мм автоматическая пушка 2А42 и спаренный с ней пулемет ПКТ 7,62 мм. Также данный модуль оснащен ПТРК "КОНКУРС-РБ" и системой пуска дымовых гранат 902В.
ДРГ была поражена из вооружения БТР и белорусского гранатометного комплекса "Сапфир" (среди особенностей комплекса два режима работы - контактный и траекторный, а также возможность ведения стрельбы кластером до четырех изделий для повышения плотности огня).
Завершила показ практическая работа реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21-Б "Белград-2", корректировавшаяся с использованием БАК "Беркут".
Как заявили в Государственном военно-промышленном комитете, демонстрация в очередной раз показала, что отечественные разработчики вооружения держат руку на пульсе времени и способны отвечать на современные вызовы и угрозы военной безопасности, способствуя решению боевых задач в условиях ведения современного боя.
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