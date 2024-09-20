Александр Лукашенко поздравил белорусских таможенников с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы Республики Беларусь с профессиональным праздником - Днем таможенника, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"От должного выполнения ряда важнейших государственных задач, поставленных перед белорусской таможенной службой, во многом зависит экономическая безопасность и стабильность развития Республики Беларусь,- отметил Глава государства. - Устойчивое пополнение республиканского бюджета, эффективная борьба с контрабандой, создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий играют важную роль для сохранения темпов экономического роста в государстве".

Президент подчеркнул: "Работа на опережение, правильный прогноз ситуации и комплексные решения, принимаемые в ответ на недружественные шаги сопредельных государств, позволяют нам сегодня защитить внутренний рынок и обеспечить бесперебойную работу наших предприятий и транспортную логистику".

Александр Лукашенко отдельную благодарность выразил ветеранам, чей накопленный опыт и знания позволяют сегодня молодым сотрудникам эффективно выполнять поставленные перед таможенной службой задачи.