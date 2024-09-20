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Александр Лукашенко поздравил белорусских таможенников с профессиональным праздником
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов таможенной службы Республики Беларусь с профессиональным праздником - Днем таможенника, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"От должного выполнения ряда важнейших государственных задач, поставленных перед белорусской таможенной службой, во многом зависит экономическая безопасность и стабильность развития Республики Беларусь,- отметил Глава государства. - Устойчивое пополнение республиканского бюджета, эффективная борьба с контрабандой, создание благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий играют важную роль для сохранения темпов экономического роста в государстве".
Президент подчеркнул: "Работа на опережение, правильный прогноз ситуации и комплексные решения, принимаемые в ответ на недружественные шаги сопредельных государств, позволяют нам сегодня защитить внутренний рынок и обеспечить бесперебойную работу наших предприятий и транспортную логистику".
Александр Лукашенко отдельную благодарность выразил ветеранам, чей накопленный опыт и знания позволяют сегодня молодым сотрудникам эффективно выполнять поставленные перед таможенной службой задачи.
Президент пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и новых достижений во имя процветания Республики Беларусь.
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