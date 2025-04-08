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Александр Лукашенко поздравил генсека СНГ Сергея Лебедева с днем рождения

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Фото cis.minsk.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева с днем рождения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси высоко ценят Вашу последовательную позицию, направленную на углубление интеграционных связей между странами - участницами Содружества Независимых Государств. Искренне убежден, что Ваши многолетний успешный опыт, исключительные деловые и личные качества позволят и далее с присущей Вам мудростью эффективно решать задачи по развитию стратегического сотрудничества государств СНГ", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал Сергею Лебедеву крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии для претворения в жизнь задуманного, а также счастья и добра его родным и близким.  

поздравлениеСергей ЛебедевАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси