3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Свобода и суверенитет - важнейшие ценности, на которых базируется будущее государства. Камбоджийцы 71 год тому назад сбросили кандалы колониализма и успешно продолжают дело обеспечения необходимых условий для развития страны, повышения ее роли и авторитета в мире", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что Беларусь и Камбоджа имеют продолжительную историю отношений, основанных на уважении и понимании.
"Мы неизменно заинтересованы в динамичном расширении экономического сотрудничества, а также в плодотворном взаимодействии на международных площадках для укрепления мира и решения насущных вопросов глобальной повестки дня", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони доброго здоровья и новых успехов, а народу Камбоджи - единства, счастья и процветания.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все