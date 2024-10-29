Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости

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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Свобода и суверенитет - важнейшие ценности, на которых базируется будущее государства. Камбоджийцы 71 год тому назад сбросили кандалы колониализма и успешно продолжают дело обеспечения необходимых условий для развития страны, повышения ее роли и авторитета в мире", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь и Камбоджа имеют продолжительную историю отношений, основанных на уважении и понимании.

"Мы неизменно заинтересованы в динамичном расширении экономического сотрудничества, а также в плодотворном взаимодействии на международных площадках для укрепления мира и решения насущных вопросов глобальной повестки дня", - подчеркнул Президент.