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Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости

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Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Свобода и суверенитет - важнейшие ценности, на которых базируется будущее государства. Камбоджийцы 71 год тому назад сбросили кандалы колониализма и успешно продолжают дело обеспечения необходимых условий для развития страны, повышения ее роли и авторитета в мире", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Беларусь и Камбоджа имеют продолжительную историю отношений, основанных на уважении и понимании.

"Мы неизменно заинтересованы в динамичном расширении экономического сотрудничества, а также в плодотворном взаимодействии на международных площадках для укрепления мира и решения насущных вопросов глобальной повестки дня", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони доброго здоровья и новых успехов, а народу Камбоджи - единства, счастья и процветания.

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