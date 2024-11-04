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Александр Лукашенко поздравил муфтия Абу-Бекира Шабановича с 85-летием
Глава государства Александр Лукашенко поздравил Председателя Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Муфтия Абу-Бекира Шабановича с 85-летием, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваше многолетнее служение - убедительный пример верности своему призванию, любви к Всевышнему и Отечеству. Благодаря мудрости и справедливости Вы стали духовным лидером мусульманского объединения Беларуси и наставником для тысяч верующих", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что Абу-Бекир Шабанович своим неустанным трудом вносит достойный вклад в укрепление этноконфессионального согласия в стране, консолидацию общества на основе высоких нравственных ценностей и общечеловеческих идеалов добра.
Глава государства пожелал Муфтию крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов в его благородной миссии.
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