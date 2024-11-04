Александр Лукашенко поздравил муфтия Абу-Бекира Шабановича с 85-летием

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Глава государства Александр Лукашенко поздравил Председателя Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Муфтия Абу-Бекира Шабановича с 85-летием, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше многолетнее служение - убедительный пример верности своему призванию, любви к Всевышнему и Отечеству. Благодаря мудрости и справедливости Вы стали духовным лидером мусульманского объединения Беларуси и наставником для тысяч верующих", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что Абу-Бекир Шабанович своим неустанным трудом вносит достойный вклад в укрепление этноконфессионального согласия в стране, консолидацию общества на основе высоких нравственных ценностей и общечеловеческих идеалов добра.