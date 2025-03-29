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Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире в Майами

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Фото sport5.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с победой на турнире в Майами, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Соболенко впервые выиграла турнир WTA-1000 в Майами

"Поздравляю с победой на турнире в Майами. Мощной, стабильной и красивой игрой ты в очередной раз подтвердила свое лидерство в женском мировом теннисе. Гордимся твоими успехами и всегда болеем за тебя. Желаю тебе крепкого здоровья и новых достижений", - говорится в поздравлении.

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