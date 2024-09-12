Александр Лукашенко приехал в хозяйство фермера-айтишника, с которым вместе работал на субботнике

Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомится с развитием в Беларуси плодоводства. Этой теме посвящена рабочая поездка главы государства в Молодечненский район, сообщает БЕЛТА.

Президент посещает крестьянское фермерское хозяйство "СПАРТАН-АГРО", которое занимается выращиванием яблок и сельскохозяйственной продукции. Сад начал давать технический урожай в 2001 году (в 2023 году получена 1371 тонна), который реализуется в торговые сети.

С 2009 по 2023 год в хозяйстве заложен сад осенних и зимних сортов с питомником и маточником на площади 77 га. На всех площадях под интенсивным садом устроен и используется капельный полив.

К 2028 году урожайность сада выйдет на производственные мощности и составит не менее 3 тыс. т в год. Вся работа проводится при научно-техническом содействии РУП "Институт плодоводства" НАН Беларуси.

Также в хозяйстве есть маточник и питомник.

Глава крестьянского хозяйства - Игорь Абрамчик. С ним Александр Лукашенко уже встречался в апреле этого года во время республиканского субботника, который Президент проводил на своей малой родине, закладывая новый яблоневый сад. Саженцы для него были, как и под Молодечно, из фермерского хозяйства.

"Фермер, трудяга. Кстати, не аграрий", - отрекомендовал тогда его перед журналистами глава государства.

"Нет, не аграрий. Инженер-экономист. БГУИР. Но все равно на земле", - подтвердил фермер.

"Айтишник", - отметил Александр Лукашенко и уточнил, есть ли у молодого агрария деревенские корни.