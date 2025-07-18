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Александр Лукашенко проведет селекторное совещание по уборочной кампании
Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2025 года, сообщает БЕЛТА.
Планируется, что о ходе уборочной кампании в стране доложит министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. О ситуации на местах по видеосвязи проинформируют руководители регионов.
В числе участников совещания высшие должностные лица и представители руководства правительства, многие из которых также являются уполномоченными представителями главы государства в областях и городе Минске. В числе участников и руководители ряда министерств, ведомств, крупных сельхозпредприятий, ключевых организаций, которые так или иначе причастны к работе сектора АПК.
По данным Минсельхозпрода, в этом году в Беларуси площадь зерновых и зернобобовых с кукурузой к уборке на зерно составляет 2 млн 403 тыс. га. Для проведения работ по уборке и первичной доработке урожая зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях страны имеется 7 тыс. зерноуборочных комбайнов. Для перевозки зерна задействуют более 8,3 тыс. транспортных средств. При этом парк сельскохозяйственной техники ежегодно обновляется.
Для выполнения поставленных задач по производству растениеводческой продукции увеличены посевные площади сахарной свеклы, картофеля и овощей. Ожидается, что принимаемые меры позволят убрать выращенный урожай в срок и без потерь.