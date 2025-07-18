Александр Лукашенко проведет селекторное совещание по уборочной кампании

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет селекторное совещание по вопросам уборочной кампании 2025 года, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что о ходе уборочной кампании в стране доложит министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. О ситуации на местах по видеосвязи проинформируют руководители регионов.

В числе участников совещания высшие должностные лица и представители руководства правительства, многие из которых также являются уполномоченными представителями главы государства в областях и городе Минске. В числе участников и руководители ряда министерств, ведомств, крупных сельхозпредприятий, ключевых организаций, которые так или иначе причастны к работе сектора АПК.

По данным Минсельхозпрода, в этом году в Беларуси площадь зерновых и зернобобовых с кукурузой к уборке на зерно составляет 2 млн 403 тыс. га. Для проведения работ по уборке и первичной доработке урожая зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях страны имеется 7 тыс. зерноуборочных комбайнов. Для перевозки зерна задействуют более 8,3 тыс. транспортных средств. При этом парк сельскохозяйственной техники ежегодно обновляется.