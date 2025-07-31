Александр Лукашенко рассказал, по каким критериям оценивает работу послов

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что посольства будут работать над тем, чтобы привлекать в Беларусь новые капиталы. Об этом глава государства заявил во время совещания с руководителями дипломатических представительств, сообщает БЕЛТА.

"Еще раз говорю: для меня посол и посольство - это не про политику. Это экспорт, прежде всего, продукции (торговля) и новые инвестпроекты (технологии и рабочие места). Только так мы будем вас оценивать. Постоянно вам говорю: в мире много свободных денег и капиталов, но их надо уметь взять. Приводите их в Беларусь. Создайте понятный перечень и условия инвестиций к нам", - поручил Лукашенко.

При этом он призвал убрать махровую бюрократию и заставить работать на результат так называемые институты развития - Национальное агентство по инвестициям, Центр маркетинга и конъюнктуры цен, БелТПП и так далее.

"Иногда думаю: зачем мы их содержим, да еще за государственный счет? Правительству надо дать принципиальную оценку их деятельности, предложения по прямому взаимодействию с послами и ответственности за конкретные поручения", - сказал Президент.