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Александр Лукашенко: В Беларуси готовы создать любые условия под реализацию инвестпроектов
В Беларуси готовы создать любые условия под реализацию инвестпроектов. Об этом глава государства заявил на совещании с белорусскими послами, сообщает БЕЛТА.
"По привлечению инвестиций мы готовы рассматривать любые инвестиционные проекты и создавать любые условия", - заверил глава государства.
На мероприятии выступил с докладом министр экономики Юрий Чеботарь, который рассказал о том, как решаются задачи по росту экономики за счет инвестиций в новые производства и технологии. "Источники используем разные - как внутренние, так и иностранные. В текущих условиях делаем ставку на нашего отечественного инвестора. Эта задача поступательно решается. Реализовали за пятилетку порядка 650 инвестпроектов", - сказал министр.
Он отметил, что во взаимодействии с иностранными инвесторами необходимо исходить из точечной работы по их сопровождению с конкретными проектами. Иностранные инвестиции в Беларусь прибавляют. В прошлом году привлекли 1,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций с ростом в 4 %, положительная тенденция наблюдается и в текущем году. Около 90 % инвестиций направляются в реальный сектор экономики.
Юрий Чеботарь обратил внимание, что в настоящее время помимо традиционных стран-инвесторов в мире есть и крупные растущие государства в этом отношении. В их числе Индия, Саудовская Аравия. "Задача нашим послам в этих странах - активный поиск и привлечение инвесторов", - сказал он.
Для успешной реализации этой задачи в Беларуси сформирована в целом привлекательная среда для реализации инвестпроектов, внедрен ряд законодательных новаций, наращивается проектная деятельность в ряде ключевых сфер, таких как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, энергетика.
"Точечная работа с инвесторами - важнейшая задача для послов. Ряд задач можно решить только вместе с инвесторами, которые обладают опытом и технологиями. Привлечение иностранных инвестиций способствует устойчивому росту экспорта. Инвесторы часто заинтересованы в интеграции производств в международные производственные цепочки", - озвучил министр ряд преимуществ по развитию работы в данном направлении.
Более того, в Беларуси сформирована база с инвестпредложениями с перечислением конкретных проектов и площадок. Посольства могут найти в ней подходящий вариант.