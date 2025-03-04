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Александр Студнев назначен новым министром архитектуры и строительства
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Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 4 марта кадровые решения, назначил новым министром архитектуры и строительства Александра Студнева, сообщает БЕЛТА.
Александр Студнев с октября 2022 года и до настоящего времени работал председателем Могилевского городского исполнительного комитета.