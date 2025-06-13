Александру Лукашенко доложили о создании в Беларуси войск беспилотников

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Президенту Беларуси Александру Лукашенко в ходе посещения в Березовском районе центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов доложили о создании в стране войск беспилотных авиационных комплексов, пишет БЕЛТА.

"Вы определились, какие нам беспилотники нужны, какие мы будем производить?" - такой первый вопрос от Президента прозвучал по прибытии в центр.

Начальник генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Павел Муравейко доложил о предназначении, составе и структуре беспилотной авиации Вооруженных Сил.

По его словам, в Вооруженных Силах сейчас активно совершенствуется система беспилотной авиации. "В общей структуре Вооруженных Сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск созданы войска беспилотных авиационных комплексов. На данные войска возложены задачи по ведению воздушной разведки, нанесению огневого поражения противнику, наведению и корректировке огня, выполнению обеспечивающих функций в интересах других специальных войск", - сказал Павел Муравейко.

Затем состоялся показ практических навыков прохождения специализированной трассы операторами FPV-дронов. Этим занимаются операторы дронов после обучения на компьютерном тренажере.

Александр Лукашенко интересовался, как налажено противодействие средствам радиоэлектронной борьбы. Главе государства подробно доложили о соответствующих аспектах.

"Это хорошо, что у нас такие ребята (подготовленные операторы дронов. - Прим. БЕЛТА). От этого никуда не уйдешь. Им работа есть солидная, - сказал глава государства. - Я вижу, молодежь стремится к тому, чтобы запустить этот дрон. Молодежи это нравится. И это хорошо. Мы среди молодежи можем много найти таких ребят, и они будут летать".

Вместе с тем Президент подчеркнул, что остаются востребованными и другие виды вооружений: "Человек с ружьем - это главное. А это (дроны. - Прим. БЕЛТА) - где позволит местность".

Александр Лукашенко отметил, что излишне этим направлением также не стоит увлекаться, в том числе надо ориентироваться на имеющиеся средства и потребности. "Главное - не увлекаться. Всегда надо иметь голову на плечах и понимать, что мы можем, что не можем. Надо определить, что нам надо и в каком объеме", - сказал он.

"Создать хороший дрон - три или четыре типа - это надо, будем делать. Но вы должны подсказать нам, какие они должны быть и что надо делать", - обратился Президент к специалистам.