Александру Лукашенко представили доработанный проект указа о контрольно-надзорной деятельности

Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили доработанный проект указа о повышении эффективности контрольно-надзорной деятельности. Это стало темой совещания у главы государства, сообщает БЕЛТА.

Данный вопрос ранее уже обсуждался на уровне главы государства на совещании в мае прошлого года. Тогда Александр Лукашенко поручил доработать проект указа, чтобы документ был понятен и удобен для использования. Ставилась также задача изменить стиль и методы работы контролирующих органов, сделав акцент на повышение эффективности работы.

"Договорились, что правительство совместно с облисполкомами внесут проект указа о повышении эффективности такой деятельности. Первоначальный вариант у нас был, договорились доработать его. Приняли решение пересмотреть законодательство и подготовить отдельный единый документ по этим вопросам, а не вносить изменения и дополнения в действующие нормативные правовые акты", - сказал глава государства.

Соответствующий проект указа был подготовлен правительством и по поручению главы государства дополнительно изучен Комитетом государственного контроля.

Александр Лукашенко на совещании решил подвергнуть представленные предложения тщательному анализу, поставив под сомнение ряд тезисов.

Например, предлагается усилить профилактическую роль контроля. "Я хотел бы, чтобы авторы этого посыла объяснили, опираясь на жизнь, на землю, как это - усилить профилактическую роль контроля, - сказал Президент. - По принципу, как мне предлагают, "лучше предотвратить и исправить ошибки, чем наказать". Ну конечно же. Только как?"

Утверждается также, что контрольные органы должны работать на упреждение, чего Александр Лукашенко не исключает. Однако дискуссия велась по ряду моментов, которые касаются предложений заблаговременно доводить информацию до предприятий о типичных нарушениях, исключения излишнего вмешательства в деятельность нормально работающих предприятий и помощи им не допускать нарушений.

И здесь глава государства обратил внимание на формулировки об "излишнем вмешательстве" и "нормально работающих предприятиях". Вопрос в том, как именно интерпретировать эти нормы, каковы будут последствия от реализации указа.

То же самое касается снижения проверочной нагрузки на бизнес. "Что вы, опять переборщили с проверками, душите бизнес?" - задал вопрос глава государства.

"Никак нет", - ответил председатель КГК Василий Герасимов.

"Ну вот видите, он говорит, что нет ничего ненормального. Предлагают "золотую середину". Категорически против. Никакого сговора, никакой золотой середины быть не может. Есть закон - его надо соблюдать. В законе все прописано", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Возвращаясь к теме профилактики, глава государства подчеркнул, что это не должно быть какой-то дежурной фразой. "И контролирующие ли органы должны заниматься этой профилактикой. Все должны этим заниматься, мне кажется. От Президента, заканчивая председателем сельского совета. Мы всех предупреждаем: воровать нельзя, налоги надо платить, прибыль надо получать, зарплату людям надо отдавать", - отметил Президент.

Глава государства еще раз акцентировал внимание на четкости и однозначности формулировок, приведя в пример сферу ценообразования, в отношении которой правительство работает над выработкой формулы справедливого ценообразования. Здесь, отметил Александр Лукашенко, комментируя некоторые предложения, может встать вопрос, что именно считать социально значимыми товарами и по каким критериям ту или иную продукцию относить к этой категории. "Если мы старыми путями пойдем, то вряд ли что-то выработаем", - заметил он.

Основным докладчиком на совещании выступил министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко как руководитель главного контролирующего органа в правительстве, которое и готовило проект указа. Он отметил, что в основу нового комплексного документа заложены нормы действующего законодательства в части форм контроля, методов контроля, уровня назначения проверок и других процедур. "Эти нормы себя зарекомендовали. Они дают контролирующим органам необходимый инструментарий, - сказал министр. - При этом формы контроля и уровни принятия решений выстроены так, чтобы исключить излишнее вмешательство в работу субъектов".

Вместе с тем предлагается и есть ряд новаций. В целом они заключаются в смещении акцентов в сторону профилактики правонарушений, выявления причин и условий, которые могут способствовать совершению правонарушений. По словам Дмитрия Кийко, контролирующие органы и сейчас этим занимаются, но эта деятельность не регламентирована в едином документе по контрольной деятельности.

"Я не против профилактики. Пусть это будет записано тысячу раз. Только чтобы все не сводилось к профилактике. Потому что это будет пустота", - заметил Александр Лукашенко.

Он, например, обратил внимание на предложение о введении запрета на проведение выборочных проверок добросовестных субъектов чаще одного раза в 5 лет. "Сразу вопрос: почему в 5 лет, а не в 2 или 3 года, не в 10 лет? Что такое "добросовестные"? Все экономисты сидят (участники совещания у главы государства. - Прим. БЕЛТА)", - заметил Президент.

В этом плане глава государства обратил внимание и на возможную коррупционную составляющую: "Благодаря друзьям, знакомым все практически скоро станут "добросовестными". Проверять некого будет. А они налоги не платили и не будут платить". "И, самое главное, а почему мы высшему должностному лицу (речь о председателе Комитета госконтроля. - Прим. БЕЛТА), который возглавляет самый высокий орган, запрещаем самому определяться, где проверять, где не проверять", - поставил вопрос Александр Лукашенко.

Дмитрий Кийко пояснил, что добросовестные субъекты должны будут соответствовать определенным требованиям по работе организаций, уплате налогов и так далее. Наделить правом утверждать конкретный перечень таких требований предлагается Совету Министров, КГК и Генпрокуратуру. "Но если у контролирующего органа будет информация о том, что этот субъект, несмотря на свой статус, совершает правонарушения (а для этого достаточно инструментария), в отношении него может быть назначена внеплановая проверка", - сказал министр.

Президент и здесь привел контраргумент: "С одной стороны, проверки запрещаются, но есть "но". Зачем пишем то, что не будет работать фактически? Мы запретили, а это "но" будет перечеркивать то, что вы запретили".

Дмитрий Кийко согласился, что определенный субъективизм присутствует, но все-таки считает, что для субъектов хозяйствования возможность меньшей периодичности проверок будет плюсом.

Председатель КГК Василий Герасимов на совещании также обратил внимание на ряд нюансов, оппонируя докладчику от правительства. Например, он акцентировал внимание на предлагаемой норме о том, чтобы контролирующие органы выкладывали в интернете информацию о нарушениях. "Если все контролирующие и надзорные органы завтра начнут выкладывать информацию о нарушениях, то наши субъекты хозяйствования будут самыми плохими в мире", - отметил он.

"Захотят ли эти субъекты хозяйствования, чтобы это выкладывалось в открытом доступе?" - поддержал высказанный тезис глава государства.

"Это же деловая репутация", - подтвердил Василий Герасимов, отметив, что не должно быть перегибов.

Александр Лукашенко отметил, что должны быть аналитические материалы, где анализируются те или иные типичные правонарушения, но этой деятельностью контролирующие органы занимаются и сейчас.

Василий Герасимов также не поддержал предложение о том, что КГК с принятием указа в нынешней его форме был бы обязан руководствоваться разъяснениями с мест от государственных органов. Например, о том, как надо уплачивать тот или иной налог. При том что подобные разъяснения могут существенно разниться и зависят от конкретной трактовки. Таким образом, эти разъяснения с уровня мнений возводятся фактически в ранг закона. "Это прямой путь к коррупции. Если каждое должностное лицо в государстве начнет подписывать бумаги субъектам хозяйствования, и мы обязаны будем этим руководствоваться, будут подписывать все, что надо", - предупредил о рисках председатель КГК.

Обращаясь к разработчикам документа, Александр Лукашенко сказал: "Надо прописать однозначно. Или вообще не писать. Если это может быть. Что это за указ такой… А так вы мне рассказываете, как вы это понимаете и как вы бы хотели это видеть. Это "хотелки" называется".