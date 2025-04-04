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Атипично для минского "Динамо" - Лукашенко оценил игру белорусских хоккеистов в плей-офф КХЛ
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта высказался об игре "Динамо" в плей-офф КХЛ, сообщает БЕЛТА.
"Рано еще. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского "Динамо". Но дай бог", - отметил Александр Лукашенко.
Как сообщалось, хоккеисты минского "Динамо" разгромили ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ. Поединок состоялся в "Минск-Арене". Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова вышли вперед в серии до четырех побед (3:2). Динамовцы находятся в одном шаге от исторического выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина, сделать его наши парни попробуют 5 апреля в Москве. В случае субботней неудачи "зубров" соперники вернутся в Минск для решающего, седьмого матча 7 апреля.