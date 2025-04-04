Атипично для минского "Динамо" - Лукашенко оценил игру белорусских хоккеистов в плей-офф КХЛ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта высказался об игре "Динамо" в плей-офф КХЛ, сообщает БЕЛТА.

"Рано еще. Очень-очень рано. То, что было вчера, это атипично для минского "Динамо". Но дай бог", - отметил Александр Лукашенко.