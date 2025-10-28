Беларусь готова отвечать на попытки подчинить Минск чужой воле

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8836ab79-2e7c-43e2-8088-c504c2296ad3/conversions/a030abe7-4fc7-46de-8dd0-d9232fbe9d17-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8836ab79-2e7c-43e2-8088-c504c2296ad3/conversions/a030abe7-4fc7-46de-8dd0-d9232fbe9d17-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8836ab79-2e7c-43e2-8088-c504c2296ad3/conversions/a030abe7-4fc7-46de-8dd0-d9232fbe9d17-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8836ab79-2e7c-43e2-8088-c504c2296ad3/conversions/a030abe7-4fc7-46de-8dd0-d9232fbe9d17-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил о готовности отвечать на попытки подчинить Минск чужой воле, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что безопасность нельзя построить на угрозах и ультиматумах. "Это просто тупик. Без доверия и сотрудничества, без справедливости любая система безопасности останется крайне зыбкой конструкцией", - констатировал он.

Для Беларуси, по словам Президента, тема безопасности особенно важна, так как страна является не просто наблюдателем, а прямой участницей геополитических процессов в самом центре Европы.

"И мы не наивны. Понимаем, что попытки создать подавляющее военное превосходство на наших границах, подорвать нашу экономику и постоянное провоцирование социальных потрясений - это способы подчинить Минск чужой воле. Будем, как сможем, отвечать. У нас есть свои возможности. У нас есть опора в лице братской России. У нас есть поддержка стран Глобального большинства", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь не ищет конфронтации, а ее неоднократные призывы к восстановлению диалога - это стремление вернуть здравый смысл в международные отношения, в которых его пытаются подменить силой.