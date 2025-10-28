3.70 BYN
Беларусь готова отвечать на попытки подчинить Минск чужой воле
Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил о готовности отвечать на попытки подчинить Минск чужой воле, сообщает БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что безопасность нельзя построить на угрозах и ультиматумах. "Это просто тупик. Без доверия и сотрудничества, без справедливости любая система безопасности останется крайне зыбкой конструкцией", - констатировал он.
Для Беларуси, по словам Президента, тема безопасности особенно важна, так как страна является не просто наблюдателем, а прямой участницей геополитических процессов в самом центре Европы.
"И мы не наивны. Понимаем, что попытки создать подавляющее военное превосходство на наших границах, подорвать нашу экономику и постоянное провоцирование социальных потрясений - это способы подчинить Минск чужой воле. Будем, как сможем, отвечать. У нас есть свои возможности. У нас есть опора в лице братской России. У нас есть поддержка стран Глобального большинства", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь не ищет конфронтации, а ее неоднократные призывы к восстановлению диалога - это стремление вернуть здравый смысл в международные отношения, в которых его пытаются подменить силой.
"Спасти Евразию может только отказ от конфронтации, - уверен глава государства. - Ценность нашего континента состоит в его взаимосвязанности. Поэтому его нельзя бесконечно и безнаказанно дробить на враждующие лагеря". Идея мирного совместного развития, по его словам, является тем самым стратегическим ориентиром, той целью, к которым все обязаны стремиться. Именно на этих принципах строятся такие мощные структуры, как ШОС, БРИКС, ЕАЭС, СНГ.