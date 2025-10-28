Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лукашенко: Гарантии в рамках Союзного государства носят сугубо оборонительный характер

Флаги Беларуси и России
Фото: РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что меры, предусмотренные Договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, носят сугубо оборонительный характер, сообщает БЕЛТА.

"Подписанный в прошлом году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование любых видов вооружений, включая ядерные. Для защиты! Еще раз подчеркиваю: этот шаг носит сугубо оборонительный характер и сделан в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил белорусский лидер.

