Лукашенко: Гарантии в рамках Союзного государства носят сугубо оборонительный характер

Президент Беларуси Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что меры, предусмотренные Договором о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, носят сугубо оборонительный характер, сообщает БЕЛТА .

"Подписанный в прошлом году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства предусматривает использование любых видов вооружений, включая ядерные. Для защиты! Еще раз подчеркиваю: этот шаг носит сугубо оборонительный характер и сделан в строгом соответствии с международным правом и положениями Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил белорусский лидер.