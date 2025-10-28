3.70 BYN
Лукашенко о размещении в Беларуси "Орешника": Ответная мера
Автор:Редакция news.by
Размещение в Беларуси ракетного комплекса "Орешник" является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.
"Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" прекратятся. Мы же никому не угрожаем, лишь обеспечиваем свою безопасность. Более того, всегда открыты к конструктивному диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности. Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия в долгу не останемся!" - заявил белорусский лидер.