Лукашенко о размещении в Беларуси "Орешника": Ответная мера

"Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы. Пожалуйста, давайте от этого отойдем, и разговоры об "Орешнике" прекратятся. Мы же никому не угрожаем, лишь обеспечиваем свою безопасность. Более того, всегда открыты к конструктивному диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности. Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия в долгу не останемся!" - заявил белорусский лидер.