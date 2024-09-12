Беларусь и Азербайджан реализуют договоренности, достигнутые на высшем уровне

В сотрудничестве с Азербайджаном у Беларуси нет закрытых тем. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на переговорах с премьер-министром этой страны. Али Асадов находится в Минске с официальным визитом. Азербайджан - стратегический союзник Беларуси. Какую сферу ни возьми, взаимодействие развивается динамично. В этом заслуга глав государств. Между политиками сложились доверительные отношения, и это сказывается на скорости реализации многих проектов. Страны поддерживают друг друга и на международной арене. Как подчеркнул Александр Лукашенко, так будет и впредь.

Азербайджан для Беларуси - один из образцовых партнеров

Азербайджан для Беларуси - один из образцовых партнеров. Более трех десятилетий наши страны связывает прочная дружба. И какими бы делегациями не происходил обмен, всегда переговоры результативны.

На этот раз приехал Али Асадов - премьер-министр Азербайджана. Кстати, в начале июня он был в Минске с рабочим визитом. Но личной встречи с белорусским лидером не получилось. В то время Александр Лукашенко находился с визитом в Монголии. Но сегодня наверстали.

Президент: Мы делаем свое дело во имя наших народов

Переговоры начались акцентно. Такой уровень сотрудничества в наше время большая редкость.

"Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, по нашим отношениям, Беларуси и Азербайджана, Вы и мой друг, мой очень близкий друг и брат Ильхам Гейдарович (Алиев, Президент Азербайджана. - Прим.ред.) должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет, - подчеркнул глава государства. - При этом мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран, мы делаем свое дело во имя наших народов".

Президент отметил, что теплые отношения между двумя странами сложились еще со времен руководства Азербайджаном Гейдара Алиева: "Мы были очень дружны, мы всегда находили взаимопонимание и поддержку. И я часто Ильхаму Гейдаровичу, нынешнему Президенту, говорю: слава богу, что нам удалось сохранить тот уровень отношений, который был у нас с его отцом".

"Поэтому милости просим в Беларусь. Вы для нас близкий человек, Вы представляете очень близкую страну", - добавил Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что Азербайджан относится к числу наиболее близких для Беларуси стран наряду с Россией.

Премьер Азербайджана: И. Алиев придает особое отношение сотрудничеству с Беларусью

В свою очередь Али Асадов поблагодарил за возможность встречи. "Для меня и для нашей делегации это большая честь", - сказал он.

Премьер-министр передал Александру Лукашенко приветствие и наилучшие пожелания от Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Он поручил мне передать дружеский и братский привет".

Али Асадов подчеркнул, что между Беларусью и Азербайджаном исторически сложились дружеские отношения, и Президент Азербайджана придает им особое значение. Важно также, что добрые отношения сложились и на уровне лидеров стран.

"Мы, члены правительств, обязаны и с большим удовольствием выполняем то поручение, которое поставили перед нами наши руководители", - заявил премьер-министр.

Он напомнил, что по итогам государственного визита Президента Беларуси в Азербайджан в мае текущего года главами государств перед правительствами был поставлен ряд задач, которые теперь являются дорожной картой для совместной работы. "Мы приехали в Беларусь с большой делегацией", - отметил Али Асадов.

Факт И. Алиев пригласил А. Лукашенко посетить климатический саммит в Баку

Премьер-министр от имени Президента Азербайджана также возобновил приглашение Александру Лукашенко посетить Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в ноябре текущего года в Баку.

"Раз Ильхам говорит, значит, будем", - сказал Президент Беларуси.

"Мы особое значение придаем Вашему личному участию, которое этой конференции придаст особый статус", - подчеркнул Али Асадов.

Александр Лукашенко вспомнил и свой недавний визит в Азербайджан. Он состоялся в мае 2024 года.

У глав государств был очень насыщенный переговорный марафон. Кардинально обновилась "дорожная карта" сотрудничества. Обычная торговля - это слишком мало для такого уровня партнерства. Приоритет совместным проектам - от сельского хозяйства, промышленности, фармакологии до участия Беларуси в возрождении карабахских территорий.

Факт 1 млрд долларов - ориентир в торговле для Беларуси и Азербайджана

Взаимная торговля растет год от года. По итогам этого видится свыше полумиллиарда. Но сами лидеры установили планку в 1 миллиард долларов. Как будем достигать - определились. В том числе за счет увеличения объемов сборки и поставок белорусской техники. Будем готовить и стажировать кадры. Азербайджану нужны рабочие профессии для сельского хозяйства и пищевой промышленности.

А. Лукашенко: Наши отношения - это хорошее переплетение межгосударственных и личных отношений

Глава государства отметил необходимость реализации договоренностей, достигнутых между сторонами во время государственного визита Александра Лукашенко в Азербайджан в мае 2024 года. Эта тема, как рассказал Президент, обсуждалась им накануне с премьер-министром Беларуси Романом Головченко с акцентом на экономических аспектах двусторонних отношений: "Никаких проблем нет. Единственное, что он сказал: "Желательно, чтобы быстрее". Это хорошо, что в правительстве премьер-министр понимает, что надо сегодня быстрее, быстрее, потому что время такое".

"Если в результате сегодняшнего визита и Вашего пребывания в Беларуси мы найдем возможность ускориться, мы обязательно ускоримся. Мы как президенты вам мешать не будем, препятствовать этому не будем", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также обратил внимание на наличие взаимной поддержки Беларуси и Азербайджана на международных площадках. "У нас проблем нет, мы поддерживаем друг друга, поддерживали и будем поддерживать. Я очень благодарен правительству Азербайджана и Президенту за ту колоссальную поддержку, которую они нам оказывают", - сказал глава государства.

"Наши отношения - это хорошее переплетение межгосударственных и личных отношений. Наши личные отношения вплетены в ткань межгосударственных отношений, и это способствует тому уровню, который мы имеем по взаимоотношениям, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Скажите, что мы можем сделать для Азербайджана, мы все сделаем. Так было до сих пор, так будет и дальше. Уверен, что и Азербайджан сделает для нас все, на что он способен. Потому что так было всегда".

Тракторы "Беларус" очень хорошо знают в Азербайджане. Более того, 80 % местного рынка занимают наши сельхозмашины. Мы их выпускаем совместно на Гянджинском автомобильном заводе. В планах у стран также создание сборочного производства белорусских лифтов, совместного предприятия по производству ветпрепаратов, калийных и азотных удобрений.

Переговоры сегодня состоялись и между премьер-министрами обеих стран. Был подписан ряд документов, гарантирующих усиление сотрудничества во всех ключевых сферах, включая промышленную кооперацию.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Мы договорились работать в направлении дальнейшего расширения и диверсификации двусторонней торговли на равноправных и взаимовыгодных условиях. Сегодня достигнутой динамике взаимодействия могут позавидовать многие партнеры. И это всецело подтверждается показателями сотрудничества. За 7 месяцев текущего года нам практически удалось удвоить товарооборот. Продолжаем расширять поставки белорусских товаров в Азербайджан. Это белорусская техника, продукция деревообработки, широкий спектр строительных материалов, продовольствия, фармацевтики и так далее".

Али Асадов, премьер-министр Азербайджана:

"Мы обстоятельно обсудили перспективы наращивания взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Особо акцентировали внимание на реализации поручений президентов. Считаем, что задачи и ориентиры, обозначенные главами государств в ходе государственного визита Президента Беларуси, служат четкой дорожной картой для наших правительств".

4 октября премьер Азербайджана посетит Минский автомобильный завод и посмотрит микрорайон малоэтажной застройки Новая Околица. Такие типовые проекты нужны Азербайджану.

А. Лукашенко и И. Алиев увидятся на саммите БРИКС в Казани