Беларусь и Пакистан остаются друзьями и партнерами, несмотря на мировые перипетии - заявил Лукашенко

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96be6571-c87c-4ead-8149-ecf0db34fbdb/conversions/ac575d61-8e6b-402a-892f-6af1326dd253-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96be6571-c87c-4ead-8149-ecf0db34fbdb/conversions/ac575d61-8e6b-402a-892f-6af1326dd253-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96be6571-c87c-4ead-8149-ecf0db34fbdb/conversions/ac575d61-8e6b-402a-892f-6af1326dd253-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96be6571-c87c-4ead-8149-ecf0db34fbdb/conversions/ac575d61-8e6b-402a-892f-6af1326dd253-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Беларусь и Пакистан остаются хорошими друзьями и надежными партнерами, несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в широком составе, сообщает БЕЛТА.

В первую очередь глава государства поблагодарил Шахбаза Шарифа за то, что он принял приглашение и приехал в гостеприимную Беларусь. Президент также высказал сожаление по поводу того, что это случилось не зимой, как планировалось изначально. "Но, с другой стороны, будет стимул приехать к нам снова, чтобы увидеть красоту заснеженных белорусских лесов", - заметил белорусский лидер.

"Нахожу символичным, что мы не изменяем традициям и обменялись визитами весьма оперативно, как это было десять лет назад с моим другом и вашим братом Навазом Шарифом", - сказал Александр Лукашенко. Он напомнил, что первые визиты на высшем уровне в Исламабад и Минск состоялись в 2015 году. Были подписаны стратегические для двусторонних отношений политические документы - Исламабадская декларация белорусско-пакистанского партнерства и Договор о дружбе и сотрудничестве. "Созидательный дух этих документов прошел испытание временем. Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, наши страны остались хорошими друзьями и надежными партнерами", - заявил глава государства.