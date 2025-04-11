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Беларусь и Пакистан остаются друзьями и партнерами, несмотря на мировые перипетии - заявил Лукашенко
Беларусь и Пакистан остаются хорошими друзьями и надежными партнерами, несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в широком составе, сообщает БЕЛТА.
В первую очередь глава государства поблагодарил Шахбаза Шарифа за то, что он принял приглашение и приехал в гостеприимную Беларусь. Президент также высказал сожаление по поводу того, что это случилось не зимой, как планировалось изначально. "Но, с другой стороны, будет стимул приехать к нам снова, чтобы увидеть красоту заснеженных белорусских лесов", - заметил белорусский лидер.
"Нахожу символичным, что мы не изменяем традициям и обменялись визитами весьма оперативно, как это было десять лет назад с моим другом и вашим братом Навазом Шарифом", - сказал Александр Лукашенко. Он напомнил, что первые визиты на высшем уровне в Исламабад и Минск состоялись в 2015 году. Были подписаны стратегические для двусторонних отношений политические документы - Исламабадская декларация белорусско-пакистанского партнерства и Договор о дружбе и сотрудничестве. "Созидательный дух этих документов прошел испытание временем. Несмотря на мировые перипетии и вызовы безопасности, наши страны остались хорошими друзьями и надежными партнерами", - заявил глава государства.
Президент обратил внимание, что подходы Беларуси и Пакистана к ключевым вопросам глобальной повестки дня совпадают или схожи. "У нас исключительно конструктивный характер взаимодействия в международных организациях", - сказал он.