Беларусь и Самарская область обсудили сотрудничество в производстве беспилотников

"Мы договорились о масштабном сотрудничестве в области новых технологий. Самарская область является индустриальным регионом, и у нас очень большие заделы по технологическому лидерству в разных отраслях: и в химии, и в беспилотной составляющей. Причем это беспилотная составляющая не только в небе - это беспилотные технологии, которые рассчитаны на все типы и виды устройств. Здесь у нас тоже есть с точки зрения научных разработок прикладных, которые уже становятся продукцией, конкретные предложения от Самарского бизнеса по созданию совместных предприятий с республикой. Мы также обсудили это с Александром Григорьевичем", - сказал журналистам губернатор Самарской области.