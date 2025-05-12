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Беларусь и Вьетнам мыслят одинаковыми категориями и идут путем сохранения исторической памяти
Беларусь и Вьетнам идут единственно верным путем сохранения исторической памяти. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает БЕЛТА.
"Мы вас здесь принимаем как друга белорусского народа. В вашей авторитетной делегации все партийное руководство, в том числе региональное, более десятка руководителей министерств и ведомств, ведущих СМИ, представителей промышленных, научных кругов. Вы, товарищ То Лам, - большой друг Беларуси, неоднократно бывали у нас и хорошо знаете нашу страну. Мы внимательно следим за развитием Вьетнама, проводимыми реформами. Видим успехи, которые осуществляются под мудрым руководством компартии, которая в этом году отметила свое 95-летие", - сказал глава государства.
С чувством глубокого уважения он поздравил вьетнамских друзей с 50-летием освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны. В недавних торжествах по этому поводу в городе Хошимине приняли участие белорусские парламентарии, а женские ассоциации организовали фотовыставку "Красота и героизм женщин Беларуси и Вьетнама".
"Это в очередной раз подтверждает, что мы с вами, уважаемый товарищ То Лам, мыслим одинаковыми категориями и идем одним, единственно верным путем сохранения исторической памяти. Как вы сказали только что, что историческая память, история наших отношений у нас очень длинная. Такой подход, ориентированный на преемственность поколений, обеспечивает созидательное развитие современного общества и предопределяет будущее наших государств", - заявил Александр Лукашенко.