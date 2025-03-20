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Беларусь предлагает Пакистану при создании производств ориентироваться на рынок ЕАЭС

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Фото: Sputnik

Беларусь предлагает пакистанским предпринимателям самые благоприятные условия для создания производств, которые ориентированы на рынок ЕАЭС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Минске, сообщает БЕЛТА.

Движущей силой в расширении белорусско-пакистанского сотрудничества Александр Лукашенко назвал деловые круги двух стран. Именно поэтому с премьер-министром Шахбазом Шарифом в Минск прибыла солидная делегация представителей бизнеса, которые, по сложившейся традиции, продуктивно поработали с белорусскими коллегами на бизнес-форуме. "Это особенность наших переговоров и визита пакистанской делегации, что представители деловых кругов и госслужащие, члены правительства вместе очень серьезно работали над конкретными проектами", - обратил внимание Президент.

"Мы предлагаем пакистанским предпринимателям самые благоприятные условия для создания производств, ориентированных на рынок не только Беларуси, но Евразийского экономического союза, - заявил глава государства. - Я рад тому, что пакистанские коллеги настроены использовать все имеющиеся возможности и резервы для активизации торгово-экономического сотрудничества с нашей страной".

Александр Лукашенко убежден, что за визитом Шахбаза Шарифа в Минск последуют новые визиты и встречи, а дружеские отношения между двумя странами будут и далее крепнуть и приносить пользу народам Беларуси и Пакистана.

ЕАЭСАлександр ЛукашенкоПакистан