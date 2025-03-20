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Беларусь предлагает Пакистану при создании производств ориентироваться на рынок ЕАЭС
Беларусь предлагает пакистанским предпринимателям самые благоприятные условия для создания производств, которые ориентированы на рынок ЕАЭС. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Минске, сообщает БЕЛТА.
Движущей силой в расширении белорусско-пакистанского сотрудничества Александр Лукашенко назвал деловые круги двух стран. Именно поэтому с премьер-министром Шахбазом Шарифом в Минск прибыла солидная делегация представителей бизнеса, которые, по сложившейся традиции, продуктивно поработали с белорусскими коллегами на бизнес-форуме. "Это особенность наших переговоров и визита пакистанской делегации, что представители деловых кругов и госслужащие, члены правительства вместе очень серьезно работали над конкретными проектами", - обратил внимание Президент.
"Мы предлагаем пакистанским предпринимателям самые благоприятные условия для создания производств, ориентированных на рынок не только Беларуси, но Евразийского экономического союза, - заявил глава государства. - Я рад тому, что пакистанские коллеги настроены использовать все имеющиеся возможности и резервы для активизации торгово-экономического сотрудничества с нашей страной".
Александр Лукашенко убежден, что за визитом Шахбаза Шарифа в Минск последуют новые визиты и встречи, а дружеские отношения между двумя странами будут и далее крепнуть и приносить пользу народам Беларуси и Пакистана.