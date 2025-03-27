Белорусское гражданство получили 311 человек, в том числе 26 несовершеннолетних

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 марта подписал указ №126 "Аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Главой государства принято решение о приеме в белорусское гражданство 311 человек, в том числе 26 несовершеннолетних.

Помимо выходцев из Украины гражданами Беларуси стали лица, прибывшие из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Ливана, Молдовы, России, Сирии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.