Без перенаселенности и застраивания стекляшками и бетоном - Лукашенко о перспективах развития Минска

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси трепетно относятся к сохранению и реконструкции исторических объектов, и комплекс "Лошицкий" - один из таких примеров. Он, по мнению Президента, должен стать центром притяжения для городских жителей и гостей столицы, где можно отдохнуть, провести время с детьми. "Моя политика, а значит, и ваша, - созидать и сохранять", - заявил Александр Лукашенко, добавив, что этой политики в Беларуси будут придерживаться и в дальнейшем.