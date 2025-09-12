3.64 BYN
Лукашенко призвал мобилизовывать и объединять людей для благоустройства Минска
В Минске нужно активно привлекать жителей к благоустройству столицы. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал руководство столицы во время посещения реконструированного комплекса "Лошицкий", пишет БЕЛТА.
Как доложил главе государства председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, новым направлением стала работа с населением по гражданским инициативам, когда люди в том числе за свои деньги предлагают благоустройство дворовых территорий. В этом году уже реализовано 14 таких проектов. Со стороны граждан на эти цели внесено 4,6 млн руб.
Президент обратил внимание, что эта работа должна быть включена в число задач для руководителей районных администраций Минска. "Надо этим заниматься. Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей. Каждый должен хоть небольшую копейку вместе с государством (вложить в благоустройство. - Прим. БЕЛТА), - ориентировал Александр Лукашенко. - Надо этим заниматься, потому что это для людей".