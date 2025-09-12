Лукашенко призвал мобилизовывать и объединять людей для благоустройства Минска

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/365e84bb-064e-47b4-bbe4-db9fedf12f84/conversions/32b145fb-3e43-4ab3-96fc-2728b296fe5a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/365e84bb-064e-47b4-bbe4-db9fedf12f84/conversions/32b145fb-3e43-4ab3-96fc-2728b296fe5a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/365e84bb-064e-47b4-bbe4-db9fedf12f84/conversions/32b145fb-3e43-4ab3-96fc-2728b296fe5a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/365e84bb-064e-47b4-bbe4-db9fedf12f84/conversions/32b145fb-3e43-4ab3-96fc-2728b296fe5a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В Минске нужно активно привлекать жителей к благоустройству столицы. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентировал руководство столицы во время посещения реконструированного комплекса "Лошицкий", пишет БЕЛТА.

Как доложил главе государства председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, новым направлением стала работа с населением по гражданским инициативам, когда люди в том числе за свои деньги предлагают благоустройство дворовых территорий. В этом году уже реализовано 14 таких проектов. Со стороны граждан на эти цели внесено 4,6 млн руб.